Ihr Ministerium sei noch nie in so schwerem Fahrwasser gewesen. Der Fall gehe ihr auch persönlich nahe, allerdings wies Golze die Verantwortung komplett von sich: Entweder sei der Vorgang von ihrer Behörde fachlich völlig falsch eingeschätzt worden oder es lägen andere Gründe vor, sagte Golze. Offensichtlich kriminelle Energie sei nicht durchschaut worden.

Sondersitzung im Brandenburger Landtag am Mittwoch

Raik Nowka (CDU) sprach vom "wahrscheinlich bisher größten Medikamentenskandal" in Brandenburg: "Wir müssen davon ausgehen, dass tausende Patienten unter Umständen eine Chance auf Heilung entzogen bekommen haben." Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion warf Golze "Kontrollverlust" vor.

Ihr Haus werde die Behörden im Hinblick auf Kommunikations- und Entscheidungswege "auf den Kopf stellen", sagte Golze bei einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses des Landtags am Mittwoch in Potsdam. Die Ministerin entschuldigte sich zugleich bei den Menschen, die von dem Handel des märkischen Unternehmens Lunapharm mit den Medikamenten betroffen oder dadurch verunsichert sind.

Der Skandal sei im Ministerium und den nachgeordneten Behörden "ein bisher einmaliger Vorgang", sagte Golze. Sie bedauere zutiefst, dass die Aufsichtsstrukturen in dem Fall nicht funktioniert hätten und ihr Haus eine solche "offensichtlich kriminelle Energie, die vorhanden war, nicht durchschaut" habe. Bei der am Freitag eingerichteten Hotline des Ministeriums zu dem Fall hätten bis Dienstagabend bereits fast 650 Ratsuchende angerufen.

Die Sondersitzung des Gesundheitsausschusses ist die erste in der seit 2014 laufenden Wahrperiode, die im kommenden Jahr zuende geht. Sie wurde auf Antrag der Oppositionsfraktionen von Grünen und CDU einberufen. Der Skandal um die mutmaßlich in Griechenland gestohlenen und von dem märkischen Unternehmen Lunapharm vertriebenen Krebsmedikamente war durch Medienberichte des Magazins "Kontraste" vor knapp zwei Wochen bekanntgeworden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall bereits seit längerer Zeit.

Das Gesundheitsministerium hatte dem Unternehmen am Freitag die Betriebserlaubnis entzogen und weitere Maßnahmen zur Aufklärung der Vorwürfe eingeleitet. Am Sonntag ließ die Staatsanwaltschaft das Unternehmen mit Sitz in Mahlow bei Berlin durchsuchen. Dabei wurden zahlreiche Unterlagen und auch Medikamente beschlagnahmt.