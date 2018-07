Landtag will in Sondersitzung über Pharmaskandal beraten

Der Skandal um in Griechenland gestohlene Krebsmedikamente verhagelt Brandenburgs Politikern den Sommer: Der Gesundheitsausschuss des Landtags soll nächste Woche in einer Sondersitzung darüber beraten. Die Opposition macht Ministerin Golze schwere Vorwürfe.

Der Brandenburger Landtag will den Pharmaskandal um gestohlene und illegal verkaufte Krebsmedikamente in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses aufarbeiten. Wie rbb|24 aus Parlamentskreisen erfuhr, soll die Sitzung voraussichtlich am Mittwoch (25. Juni) um 10 Uhr stattfinden. Eine endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus, die Fraktionen haben bis Montagnacht Bedenkzeit. Nach Informationen von rbb|24 geht man im Landtag allerdings davon aus, dass eine Mehrheit im Parlamentspräsidium zustande kommt.