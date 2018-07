Bild: imago/Contini

Ehemaliger DDR-Besitz - Brandenburg übergibt See an Gemeinde in Oberhavel

14.07.18 | 18:49

Teile des Großen Kastavensees in Fürstenberg/Havel (Landkreis Oberhavel) wurden am Samstag offiziell an die Kommune übergeben. Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) überreichte im Rahmen des 22. Brandenburger Wasserfestes eine entsprechende Urkunde an den Fürstenberger Bürgermeister Robert Philipp (parteilos). Das Finanzministerium hatte bereits am Freitag die Übergabe angekündigt.

Der Große Kastavensee ist bis zu 14 Meter tief und 61 Hektar groß. Rund 24 Hektar seiner Fläche sind bereits im Jahr 2005 privatisiert worden. Die restlichen knapp 37 Hektar des Gewässers übernahm das Land im Rahmen des sogenannten ersten Gewässerpakets vom Bund.

Dutzende Gewässer aus früherem DDR-Eigentum

Brandenburg hatte sich den Angaben zufolge seit 2009 beim Bund gegen die Privatisierung und zunächst für eine kostenlose Übergabe der Seen an das Land eingesetzt. Weil der Bund das ablehnte, hat das Land schließlich der Zahlung von 6,9 Millionen Euro für 194 Seen oder Teilflächen von Seen zugestimmt. Die Vereinbarung des Landes mit der bundeseigenen Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft (BVVG) und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) sieht vor, die Seen in vier sogenannten Gewässerpaketen zu übergeben. 143 Seen und andere Gewässer aus früherem DDR-Eigentum sind den Angaben zufolge mittlerweile an Kommunen übertragen worden. Zuletzt wurden Anfang Juli vier Gewässer übergeben, darunter der 31 Hektar große Dolgensee im Naturpark Märkische Schweiz und der gut zwei Hektar große Koboldsee bei Straupitz im Spreewald.