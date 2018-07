Der Junge Alternative Berlin (JA) wird nach eigenen Angaben ein Informationsstand auf dem diesjährigen Christopher Street Day (CSD) verwehrt. Wie der JA-Landesvorsitzende David Eckert in einem am späten Freitagabend veröffentlichten Facebook-Videoeintrag sagt, wurde eine entsprechende Anfrage von den CSD-Organisatoren abgelehnt.

Seine JA, die offizielle Jugendorganisation der Alternative für Deutschland (AfD), sehe sich als "Bollwerk der Freiheit und somit auch als Schutzschild für Homosexuelle", so Eckert. Er wirft den Organisatoren vor, den konservativen Flügel der LGBT-Community auszuschließen.

Weiter heißt es in der E-Mail der Veranstalter: "Zudem möchten wir zukünftigen Anfragen vorwegschicken: Beim CSD Berlin und CSD Berlin e. V. stehen wir für ein Klima der Akzeptanz in unserer Gesellschaft und für eine Kultur, die Geflüchtete willkommen heißt. Menschen und Organisationen, die versuchen, ein Klima der Angst und Ausgrenzung zu schaffen, wie es AfD, Bergida und NPD tun, sind beim CSD und beim CSD e. V. nicht willkommen."

Eckert trat bei der Landtagswahl 2017 in Nordrhein-Westfalen als Direktkandidat für einen Düsseldorfer Wahlkreis an und landete mit 3,7 Prozent der Simmen auf dem sechsten Platz. Vor der Wahl sorgte er mit einem Facebook-Post für einen Skandal.

Die Berliner JA wolle nun beraten, wie sie sich trotz Absage am Berliner CSD beteiligen kann. Die Veranstalter des Christopher Street Day in Berlin waren am Samstag für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.



Die 40. Ausgabe des Berliner CSD findet am 28. Juli 2018 statt. Das diesjährige Motto lautet "Mein Körper, meine Identität, mein Leben!". Radioeins wird vier Stunden lang von der Parade durch Berlin im Video-Livestream berichten.