Berlin schafft die Kita-Gebühren als erstes Bundesland komplett ab. Eltern müssen ab 1. August auch für Kinder unter einem Jahr nichts mehr zahlen. Das Essen in den Kitas müssen sie allerdings weiterhin in allen Altersklassen finanzieren.

Ab 1. September gilt in Berlin dann noch eine Neuerung: Die Höhe der Zuzahlungen in den Kitas für zusätzliche Sportangebote, Bio-Essen, Musik- oder Sprachunterricht wird gesetzlich begrenzt. Gerade einkommensschwächere Eltern sollen so vor hohen finanziellen Forderungen geschützt werden. Die Regelung sieht eine Obergrenze von 90 Euro vor, wenn die Eltern zusätzliche Angebote wünschen.

Und für Brandenburg gilt ab 1. August: Eltern müssen zunächst für das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung kein Geld mehr zahlen. In allen Altersklassen müssen Eltern allerdings in Zukunft auch das Essen in den Kitas finanzieren - in der Regel sind das 23 Euro monatlich.