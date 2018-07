Protest in Berlin-Kreuzberg

Unter dem Motto "Ich bin Özil" ist am Sonntag in Berlin-Kreuzberg gegen eine nach ihrer Ansicht unfaire Medienberichterstattung über den Fußballer Mesut Özil und den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan protestiert worden.

Der in der vergangenen Woche zurückgetretene Fußball-Nationalspieler Özil war wegen Fotos mit dem umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in die Kritik geraten. In seiner dreiteiligen Erklärung hatte er vor einer Woche Rassismus-Vorwürfe gegen den Deutschen Fußball-Bund und dessen Präsidenten Reinhard Grindel erhoben und eine Debatte über Integration ausgelöst.

Weder der Bundestrainer Joachim Löw, der Özil über viele Jahre sportlich nie infrage gestellt hatte, noch Teammanager Oliver Bierhoff haben sich bislang zu Özils schweren Vorwürfen gegen den DFB öffentlich geäußert.