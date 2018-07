dpa/Patrick Pleul Audio: Inforadio | 25.07.2018 | Dominik Lenz | Bild: dpa/Patrick Pleul

Digitalisierungsstrategie für Brandenburg - Wie smart ist die Mark?

26.07.18 | 10:45 Uhr

Funklöcher und lahmes Internet - Brandenburg gilt bei der Digitalisierung nicht gerade als Silicon Valley. Die Landesregierung steckt deshalb viel Geld in ihre Digitalisierungsstrategie. Die scheint auch bitter nötig. Von Dominik Lenz

Wie ein Marslabor sieht das Gefährt aus, das über den Versuchsacker des Leibniz-Instituts für Agrartechnik und Bioökonomie in Potsdam-Marquardt fährt: Gezahnte Scheiben ritzen die Erde, darüber Monitore, Knöpfe, Schalter, Leuchten. Das Gefährt ist eine Multisensor-Plattform und untersucht den Boden bis ins kleinste Detail, um daraus den besten Ertrag zu erzielen, sagt Robin Gebbers, Spezialist für Bodensensoren. Das Leibniz-Institut ist so etwas wie die Daniel-Düsentrieb-Werkstatt für "Smart Farming". Hier vermessen Drohnen die Wachstumsdichte auf dem Feld, Blattsensoren prüfen die Pflanzengesundheit und an Kühen werden Pedometer und Messgeräte getestet, um Herzfrequenz oder Wiederkäuverhalten zu überwachen.

Digitale Pionierarbeit

Egal, ob man das nun notwendig findet oder nicht: Das Leibniz-Institut ist ganz vorn dabei mit seiner Forschung, aber derzeit, gesteht Gebbers, leiste man Pionierarbeit für Brandenburgs Landwirtschaft. Den meisten Landwirten ist die Technik zu teuer, zu kompliziert, nicht kompatibel und es fehlt an schnellem Netz auf dem Land. Die smarten Landwirte, die es bereits gibt, bleiben auf ihren gesammelten Daten sitzen. Dieses Problem kennt auch Roland Leisegang in einem ganz anderen Bereich. Der parteilose Politiker ist Bürgermeister von Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark). Sein Thema ist die digitale Verwaltung. Die Landesregierung möchte in den nächsten Jahren alle wichtigen Verwaltungsangelegenheiten möglichst digital angeboten haben. Roland Leisegang hält das für wenig realistisch. "Wir können uns gern über digitale Verwaltung unterhalten, wenn aber die Glasfaser-Leitungen fehlen, kann man sich ein Luftschloss bauen, mehr nicht", sagt er. "Wir wissen alle, dass die Infrastruktur in der Fläche nicht existiert."



Online ausfüllen - per Post schicken

Bislang ist es ziemlich unterschiedlich, was in Brandenburgs Kommunen online machbar ist. In Potsdam geht über KFZ-Zulassung bis Gewerbeanmeldung schon so manches. In kleineren Orten gibt es entweder gar kein Angebot oder es ist wie in Bad Belzig: Online-Formulare ja, hinbringen und abholen funktioniert aber noch zu Fuß. Analog, sagt der Bürgermeister, werde es neben digital auch noch lange geben. Digitalisierung klappe bei den Großen besser als bei den Kleinen, sagt auch Christian Butter, Leiter der Kardiologie am Herzzentrum Bernau. Seit vielen Jahren sei man "redlich bemüht" um Vernetzung, Digitalisierung und Telemedizin, das erhoffte Rezept gegen Ärztemangel auf dem Land. Das Herzzentrum arbeitet erfolgreich mit zwölf Kliniken zusammen, über Chats und Videokonferenzen tauscht man Diagnosen, Befunde und Therapien aus. Netzwerke mit Landarztpraxen funktionierten aber noch lange nicht, weil Technik und Zeit fehlten, komplexe Daten über schlechte Leitungen hin und her zu schieben, sagt Butter.

Auch der Tourismus leidet

So fehlt es eigentlich in allen Bereichen am Immergleichen: Routine und Infrastruktur. Der Tourismus, wichtiger Wirtschaftszweig für die Mark, leide ebenfalls darunter, sagt Steven Schwerdtner, Marketingleiter des Spreeweltenbads in Lübbenau. Hier wird gerade eine digitale Spaßrutsche gebaut, in der sich die Gäste Beleuchtung und Musik selbst programmieren und Rutschwettkämpfe über soziale Netzwerke veranstalten können. Auch sonst ist das Bad digital vorn dabei. Aber nur, weil es seit zwei Jahren eine Glasfaserleitung gebe, sagt Schwerdtner, der auch Vorstandsmitglied des Tourismusverbands Spreewald ist. Der Spreewald aber sei zum Teil "digitales Niemandsland, da sind Sie froh, wenn Sie überhaupt telefonieren können". Schwerdtner befürchtet, dass die Tourismusregion Spreewald Chancen verpasst. Ruhe und Natur: schön und gut - am Ende wollten aber doch alle im Hotel oder auf dem Campingplatz erreichbar sein. "Ich glaube nicht, dass wir eine digitale Grenzregion bleiben wollen, wo es heißt: Geben Sie bitte am Anfang des Spreewaldes Ihr Handy ab", sagt Schwerdtner.

Kralinski: Es fehlt nicht am Geld

Doch fehlende Erreichbarkeit kann auch lebensgefährlich sein. Immer wieder berichten Einsatzkräfte auf dem platten Land von Funklöchern, in denen keine Notrufe abgesetzt werden konnten. Auch die Feuerwehr in Eisenhüttenstadt, technisch hoch digital, weiß von absurden Rettungssituationen zu berichten, in denen die Retter im Funkloch arbeiten und ein Wagen 400 Meter entfernt als Funkstation abgestellt wird. So gibt es viele Baustellen, für die Digitalisierungsstrategie des Landes. Damit beauftragt ist Staatssekretär Thomas Kralinski (SPD). Der sagt, dass es am Geld nicht fehle, eher an der Umsetzung. Im Havelland etwa hat Bundesminister Andreas Scheuer (CSU) vor Kurzem medienwirksam Brandenburgs berühmtestes Funkloch in Kleßen-Görne gestopft. Die Anwohner hatten zehn Jahre darum gekämpft

