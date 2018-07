rbb/Anna Corves Audio: Inforadio | 17.07.2018 | Anna Corves | Bild: rbb/Anna Corves

Kaum Chancen für Elektroschiffe - Wie Politik und Reeder Ausflugsschiffe dreckig halten

17.07.18 | 06:18 Uhr

Bei schönem Wetter kreuzen sie auf Spree und Havel: Ausflugsboote sind sehr beliebt - auch wenn sie ihre Diesel-Abgase meist ungefiltert in die Luft pusten. Alternativen gäbe es, aber die Chancen auf dem umkämpften Wassermarkt sind schlecht. Von Anna Corves

Mit zwei Charterschiffen ist Luis Lindner ein kleiner Fisch unter den Berliner Reedern. Aber ein innovativer. Seine Motoryacht "Fitzgerald" will er auf umweltfreundlichen Elektrobetrieb umrüsten und ein drittes Schiff bauen lassen, ein größeres, ebenfalls rein elektrobetriebenes Fahrgastschiff. Doch diese Pläne muss er jetzt auf Eis legen: Es fehle die Möglichkeit, die hohen Kosten anschließend wieder reinzuholen.



Luis Lindner | Bild: rbb/Anna Corves

"Kuchen wurde vor zehn Jahren verteilt"

"Das geht nur über Linienschifffahrt – und für die braucht man einen Stegzugang in der Innenstadt, zentrale Nachtliegeplätze und die Infrastruktur, um die E-Schiffe zwischendurch aufladen zu können." Doch all das werde ihm und anderen alternativen Anbietern verwehrt, so Lindner, der im Frühjahr den Verband der Elektroschifffahrt und Ladeinfrastruktur gegründet hat. Dabei dachte er, die Zeit sei reif für umweltfreundliche Binnenschiffe: mit einem rot-rot-grünen Senat. Aber die Art und Weise, wie der Zuschlag für die Stege in der Stadt vergeben werde, behindere jegliche Innovation: "Das Wasser- und Schifffahrtsamt hat uns gesagt: Der Kuchen wurde vor zehn Jahren verteilt." Die Zuschläge würden zwar befristet vergeben, aber immer stillschweigend verlängert - neue Anbieter hätten keine Chance.

Reeder bisher wenig motiviert

Die Stege bilden das Nadelöhr zum Markt: Wer in der Innenstadt, etwa nahe Friedrichstraße, Fahrgäste ein- und aussteigen lassen kann, dominiert das Geschäft. In Berlin sind das die "Stern und Kreisschiffahrt" sowie die Mitglieder des Berliner Reederverbandes, zu denen beispielsweise die Reederei Riedel gehört. Insgesamt tummeln sich rund 100 Fahrgastschiffe auf dem Wasser. Nur bei den wenigsten sind die Dieselmotoren mit Rußpartikelfiltern ausgestattet. Laut Lindner sind es lediglich vier. "Stern und Kreis" nennt drei Fahrgastschiffe und die Fähre auf dem Wannsee, der Reederverband spricht von "etlichen". Ein Vorzeigebeispiel ist dabei die "Spree-Diamant" der Reederei Riedel, die für ihren Filter ausgezeichnet wurde. Die zuständige Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) nennt auf Nachfrage keine Gesamtzahl. Es klingt aber durch, dass sie mit dem Status quo nicht zufrieden ist. "Ein Pilotprojekt, mit dem Reeder bei der Ausrüstung der Dieselmotoren mit Filtern finanziell unterstützt werden sollten, hat in der Vergangenheit wenig Erfolg gezeigt", heißt es in einem schriftlichen Statement. Trotzdem wolle man einen erneuten Versuch in diese Richtung starten. In diesen Tagen können Reeder erneut Interesse an einem 300.000 Euro-Fördertopf für den Filtereinbau bekunden. Vergangenes Jahr ging dieses Interesse aber gen Null.

Filter-Zwang für Diesel-Stinker?

Zur Umrüstung zwingen kann die Politik die Reeder bisher nicht - obwohl Partikelfilter die krebserregenden Dieselruß-Emissionen um mehr als 90 Prozent reduzieren, wie ein Modellversuch des Senats schon vor Jahren zeigte. Während Autofahrer innerhalb des S-Bahn-Ringes die Vorgaben der Umweltzone einhalten müssen, gelten diese für Binnenschiffe auf Spree und Havel nicht - beide Flüsse sind Bundeswasserstraßen. Die Folgen tragen die Anwohner, die am Beispiel Havel gegenüber der rbb-Abendschau Gestank und Lärm beanstanden. Doch es kommt Bewegung in das Thema. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat vor Monaten den fraktionsübergreifenden Antrag "Saubere Luft durch schadstoffarme Schiffe" auf den Weg gebracht. Darin fordert es den Senat auf, sich für eine wirksame Reduzierung der Schadstoffemissionen durch Schiffe einzusetzen. Unter anderem durch eine Bundesratsinitiative, nach der auch für Binnenschiffe die Regelungen der Umweltzone gelten sollen.

Abgeordnete folgen Klimaschutzvereinbarung für die Schifffahrt

Außerdem solle der Senat mit den Reedern eine Klimaschutzvereinbarung abschließen, in der diese eine Selbstverpflichtung abgeben, ihre CO2-Emissionen bis 2030 um 30 Prozent und ihre Diesel-Emissionen um 90 Prozent zu reduzieren. Ende Juni hätte der Senat das Parlament erstmals über konkrete Maßnahmen informieren müssen – allerdings beantragte er eine Fristverlängerung um einen Monat. Womöglich wollte man erst noch einen Termin mit den Reedern am Dienstag (auf Einladung der Umweltverwaltung) abwarten. Im Rahmen eines Workshops soll die Bereitschaft der Reeder ausgelotet werden, emissionsreduzierende Maßnahmen zu ergreifen.

Senatsverwaltung will offenbar mehr Druck machen

"Stern und Kreis" schlägt konziliante Töne an. Dem rbb teilt das Unternehmen mit: "Mit Interesse werden wir am Workshop teilnehmen und uns an einem neuen Pilotprojekt der Senatsverwaltung beteiligen." Der Geschäftsführer des Reederverbandes, Ingo Gersbeck, klingt am Telefon mäßig begeistert: Man werde sich die Vorschläge anhören, aber viel werde sicherlich nicht gehen: Große Teile der Flotten seien so alt, dass eine Aufrüstung mit Filtern technisch nicht möglich sei. Die Umrüstung der bisherigen Flotten ist aber nur ein Ansatz. Eine Förderung von Elektroanbietern wäre ein weiterer. Im Parlamentsantrag wird auch eine nachhaltige Nutzung der innerstädtischen Häfen, unter anderem durch Elektro-Anleger, zum Ziel erklärt. Umso weniger ist es für Luis Lindner vom Verband Elektroschifffahrt nachvollziehbar, dass die Umweltverwaltung bei der Vergabe der Steganlangen bisher nicht entsprechend steuert. Die SenUVK weist den Vorwurf von sich: Sie verteile keine Standorte. "Die Reeder suchen sich einen Standort und beantragen eine wasserrechtliche Genehmigung, die bei Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen befristet erteilt werden kann." Andererseits scheint die Senatsverwaltung wohl doch Einflussmöglichkeiten zu haben. So heißt es weiter: "Gegenwärtig wird geprüft, welche Umweltkriterien an die Genehmigung von Steganlagen geknüpft werden können." Für Lindner erweckt das alles den Eindruck, dass es seitens der Politik zwar die Absichtserklärung zu mehr Umweltschutz gibt, "die Führung der Senatsverwaltung aber nicht gegen den eigenen Apparat ankommt." Die Wasserbehörde bearbeite die Anträge einfach weiter wie bisher. Er ist skeptisch, dass sich daran etwas ändert.

Luis Lindner auf dem Schiff "Fitzgerald" | Bild: rbb/Anna Corves

Zukunftsmodell Humboldthafen

Dabei verweist er auf das Projekt Humboldthafen. Mitten in Mitte, direkt neben dem Hauptbahnhof, soll eine Steganlage gebaut werden. Ginge es nach Lindner und seinen Mitstreitern aus dem Verband Elektroschifffahrt, wäre das ein Anleger mit Elektro-Ladeinfrastruktur. Der Verband hat einen Antrag gestellt - befürchtet aber, dass er ignoriert wird. Denn der Berliner Reederverband und "Stern und Kreis" haben zusammen ebenfalls einen Antrag gestellt – und zwar etwas früher. "Mit dem Argument, dass wir später dran waren, wird unser Antrag nicht einmal bearbeitet", kritisiert Lindner. Tatsächlich hatte die Senatsverwaltung bisher auf das Prioritätsprinzip verwiesen, wonach der zuerst gestellte Antrag automatisch Vorrang habe. Jedoch scheint im Fall Humboldthafen das letzte Wort noch nicht gesprochen: Auf Anfrage des rbb heißt es jetzt: "Die vorliegenden Anträge werden geprüft. Abschließende Entscheidungen noch nicht getroffen."

Verstößt Berlin gegen europäisches Recht?

Lindner betrachtet die Entscheidung am Humboldthafen als zukunftsweisend. Ob an dem dicht umbauten Hafen künftig die Diesel-Schiffe dominieren - oder die Politik auf schadstoffärmere Anbieter setzt: Grundsätzlich sieht er nur eine Lösung für mehr Wettbewerb auf Berliner Gewässern: die Steganlangen auszuschreiben. Und er sieht sich darin durch europäisches Recht bestätigt. So hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) vor einigen Jahren in einem ähnlich gelagerten Fall in Amsterdam entschieden, dass Steganlagen öffentlich und europaweit ausgeschrieben werden müssen, in einem transparenten und für alle zugänglichen Verfahren. "Der Senat verstößt also eigentlich gegen geltendes europäisches Recht", so Lindner. Die Senatsumweltverwaltung wollte sich dazu nicht äußern und verwies für solche kartellrechtlichen Fragen auf die Wirtschaftsverwaltung. Tatsächlich könnte das EuGH-Urteil für Berlin noch Folgen haben. Lindner zufolge haben holländische Reeder bereits Interesse am Berliner Markt signalisiert und sich hier auch schon umgeschaut. Angesichts des fehlenden Wettbewerbs erwägen sie, den Rechtsweg zu beschreiten.

Sendung: Inforadio, 17.07.2018, 7:10 Uhr