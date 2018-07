Gastronom Feinberg zieht Kritik an Staatsanwaltschaft zurück

Nach einem informellen Treffen am Dienstag am Berliner Kammergericht ist der Konflikt des Berliner Gastronoms Yorai Feinberg mit der Staatsanwaltschaft offenbar vom Tisch. "Ich habe gemerkt, dass sie es sehr ernst nehmen und versuchen, etwas im Rahmen ihrer Gesetze etwas zu verändern und zu verfolgen", sagte Feinberg im Interview mit rbb Inforadio.

Feinberg sei dennoch dankbar, dass sich die Staatsanwaltschaft Zeit für ihn genommen und der Generalstaatsanwalt sich die Fälle nochmal angeschaut habe. "Ich denke, sie haben auch davor versucht zu machen, was zu machen geht." Er hofft, dass in Zukunft bei antisemitischen Drohungen anders gewichtet werde. Auch der Antisemitismus-Beauftragte der Jüdischen Gemeinde zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis des Treffens.

Zunächst kritisierte Feinberg die Arbeitsweise des Berliner Kammergerichts. Er habe sich von der Staatsanwaltschaft allein gelassen gefühlt. Nach dem Gespräch habe er verstanden, dass es schwierig sei herauszufinden, wer die Hassmails und Morddrohungen geschrieben hat. "Es war ein interessanter Unterricht, wie der juristische Apparat funktioniert", sagt Feinberg. Der deutschen Justiz sei in vielen Fällen die Hände gebunden. Zum Beispiel, wenn internationale Internetkonzerne wie Facebook nach irischen und US-amerikanischen Gesetzen arbeiteten: In den Staaten fielen die Drohungen unter Meinungsäußerungen.

Feinberg wurde bekannt, nachdem er ein Video veröffentlichte, in dem er vor seinem eigenen Restaurant in Berlin-Schöneberg wüst antisemitisch beschimpft wurde. Das Video sorgte in sozialen Netzwerken für große Empörung. Seitdem ist der 37-jährige Gastronom jedoch auch immer wieder Opfer antisemitischer Anfeindungen, erhielt zahlreiche Hassposts von inzwischen 60 Seiten.

Laut Berliner Staatsanwaltschaft wurden sieben Verfahren nach Feinbergs Anzeigen verzeichnet, unter anderem wegen des Wurfes eines Böllers und wegen Bedrohung. Es sei aber nicht gelungen, Verdächtige oder Urheber der Hasskommentare zu identifizieren.

Sendung: Inforadio, 18.07.2018, 06:28 Uhr