Bild: dpa

Unzufriedenheit bei manchen Feuerwehrleuten - Ein wenig brennt Berlin immer noch

06.07.18 | 18:10 Uhr

Die Anpassung der Feuerwehrzulage von sechs Euro, hunderte Beförderungen und neue Investitionsmillionen hatten Berlins Feuerwehrleute mit ihrem "#BerlinBrennt"-Protest vom Senat erstritten. Doch einige Feuerwehrmänner sind skeptisch. Sie protestieren weiter.



David Hemmerling ist unzufrieden mit der Frühjahrseinigung von Feuerwehrleuten und Senat. Und er will diese Unzufriedenheit auch den Berlinern erklären. “#BerlinBrennt“ nannte sich der Protest in den Frühjahrsmonaten des Jahres. Vor dem Roten Rathaus brannten Feuertonnen, und der Innensenator und seine Mitarbeiter versuchten in Gesprächen und Verhandlungen, die populären Retter zu beruhigen. Am 30. April sprachen Gewerkschaften und Senat dann von einer Lösung in den wichtigsten Vergütungs- und Einsatzfragen - und mit ein paar Tagen Verzögerung erloschen dann auch die Protesttonnen. Die Feuerwehrleute gingen wieder auf die Wachen.

Die Gewerkschaften haben gesagt: 'Es passiert was!' - Aber es passiert nichts. Feuerwehrmann und Protestaktivist David Hemmerling

Jetzt entzündet die Initiative “Bürger für 'Berlin brennt'“ mit Feuerwehrmann David Hemmerling an der Spitze neue Protesttonnen. Auch wenn nur einige wenige kommen - was zähle, sei das Signal, sagt der Aktivist. Die Überschrift für sein "Aktionstreffen am Neptunbrunnen" am Freitagabend trägt die alte Protestnote in sich und nennt sich so, weil die Aktivisten der Gruppe unzufrieden sind mit dem, was der Senat den Feuerwehrleuten nun zugesteht. Die Besoldung, die Arbeitszeiten, die Belastung durch häufige Fehlalarme, die Nachwuchsgewinnung und die Ausstattung waren die Streithemen.

Im September kommt das Überstundengeld, aber noch keine Zulage

“Die Gewerkschaften haben damals gesagt, es passiert 'was. Aber es passiert nichts", lautet der Vorwurf des Feuerwehrmannes, der mit den Arbeitnehmervertretern von Verdi und der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft unzufrieden ist. "Auch die Kollegen - 95 Prozent sehen das so wie ich", sagt Hemmerling als Beleg dafür, dass er nicht allein ist. Und er präzisiert: "Alle stehen hinter uns!" Sein Vorwurf: "Wurde etwa die Forderung erfüllt 'Reduzierung der Feuerwehreinsätze' ? – Nein. Oder: 'Erhöhung der Zulage' – Nein, auch nicht!"

Die Polizeigewerkschft widerspricht

Micha Quäker von der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft widerspricht. “Etwa die Beförderungen: Seit der Vereinbarung im April gab es bereits 170 Beförderungen. 120 weitere gibt es noch Ende Juli." Hinzu komme die Übereinkunft über die Deckelung der Wochenarbeitszeit auf 44 Stunden. “ Diese gelte ab 1. September verbindlich mit einer Übergangsregelung bis dahin, in der noch vier Überstunden pro Woche möglich seien. “Und die Abrechnungsstelle hat heute die Listen mit den Namen und der Anzahl der Überstunden bekommen und hat die ersten Zahlungen für September angekündigt“, sagt der Gewerkschafter.

Allerdings räumt Quäker ein, dass sich einiges auch verzögere. “Die Einführung der Zulage? – Da wurde uns gesagt, dass zwar die dafür nötige Vorlage bereits erarbeitet sei, diese aber noch nicht ins Abgeordnetenhaus eingebracht worden sei. Vereinbart ist hier die Zahlung rückwirkend zum 1. 1., und ich gehe davon aus, dass sich die Politik auch an diese Zusage hält."

Neues Equipment? - Zur Not auch erstmal gebraucht!

Quäker allerdings zeigt auch Verständnis für die Unzufriedenheit vieler Feuerwehrleute: “Uns ist bewusst, dass die Kollegem nicht ganz zufrieden sind. Aber ich bitte auch um Verständnis, dass wir nicht innerhalb weniger Wochen alles zu 100 Prozent umgesetzt bekommen." Hier verweist der Gewerkschafter auch auf weitere Gespräche mit dem Senat im September. Quäkers Hoffnung: zusätzliche Mittel für Investitionen in die Ausstattung der Feuerwehren und deren Equipment: “Der Senat hat erkannt, dass hier dringend Investitionen nötig sind und hat Verbesserungen zugesagt." Quäker erklärt, dass wohl geplant sei, dass der Senat sogenannte SIWANA-Mittel, also Gelder für die Entwicklung der wachsenden Stadt, zusätzlich ab September auch für Investitionen bei der Feuerwehr einsetze. Zwar wären auch dann nicht sofort neue Fahrzeuge und Ausrüstungen da. “Aber es könnte Equipment angeschafft werden für die Stellen, wo es brennt. Zur Not auch erstmal 'gebraucht'."

Weitere Gespräche im September? - Feuerwehrmann Hemmerling sieht das Vorgehen der Gewerkschaften, also von Verdi, der Feuerwehrgewerkschaft und der Gewerkschaft der Polizei, bislang nur als "wenig erfolgreich": "Die Gewerkschaften haben gesagt: 'Es passiert was!' - Aber es passiert nichts." Darum auch will er weiter protestieren - denn nur wenn weiterhin Protest zu sehen und zu spüren sei, verbessere sich auch etwas für die Feuerwehrleute.