IchMeinJaNur Donnerstag, 12.07.2018 | 20:23 Uhr

"Auch Petra Pau, Mitglied der Berliner Linken, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und Obfrau in beiden NSU-Untersuchungsausschüssen des Bundestags, zeigt sich überzeugt, es gebe ein Netzwerk über das NSU-Kerntrio und die bekannten Unterstützer hinaus."



So ist es, wer will uns, den Souverän,hier eigentlich hinters Licht führen und für dumm verkaufen? Dieser Staat im Staate gehört aufgelöst oder zumindest demokratisiert.



Man will uns glauben machen eine max. 10-köpfige Gruppe hat den Staat, also die Geheimdienste, die ermittelnden Polizisten jahrelang an der Nase herumgeführt?



Hier steckt ein vielköpfiges Netzwerk dahinter, bis hoch in Geheimdienstkreise.