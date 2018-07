Namensgeber für Stadion in Pankow

Zarbock führt Zitate von Jahn an, in denen dieser unter anderem vom "jüdelnden Weltbürgertum" gesprochen hat oder davon, dass "die Welt durchjudet und durchnegert" werde. "Alle diese Zitate sind belegt", sagte der Linke-Bezirksverordnete dem rbb.

Die Debatte um eine mögliche Umbenennung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks in Berlin-Pankow geht weiter. Der Vorsitzende der Linksfraktion in der Bezirksverordnetenversammlung, Matthias Zarbock, hat sich erneut dafür ausgesprochen, die Sportstätte nicht weiter nach dem bekennenden Antisemiten Jahn zu benennen. Vor einem Monat hatte die BVV Pankow beim Senat beantragt, eine Umbenennung des Sportparks zu prüfen.

Der Sportpark soll zu einem Inklusionssportpark, also besonders behindertengerecht, umgebaut und erweitert werden. Und auch da sei der Name Jahn nicht mehr angebracht, meint der Linken-Politiker Matthias Zarbock. "Der Körperkult bei ihm war im Zusammenhang zu denken mit der Idee, dass in einem Krieg körperlich ausgebildete junge Menschen viel erfolgreicher sein können."

Allerdings seien Jahns Aussagen rund 200 Jahre alt, gibt hingegen Manuela Dietz, die Geschäftsführerin des Friedrich Ludwig Jahn Museums in Freyburg an der Unstrut, zu bedenken. Der Begründer des deutschen Breitensports sei eben ganz Kind seiner Zeit gewesen. Man müsse die Aussagen von damals im historischen Kontext sehen, so Dietz. Kaum eine deutsche Geistesgröße entspreche mit ihrem antijüdischen Aussagen den moralischen Anforderungen der heutigen Zeit - egal ob Karl Marx, Martin Luther oder eben "Turnvater Jahn".