Brandenburg hat bald ein Funkloch weniger. In der Gemeinde Kleßen-Görne (Havelland) sind am Mittwoch zwei mobile Funkmasten aufgestellt worden. Sie sollen dann in den nächsten Wochen an das Netz gehen.

Das Besondere an dem Aufbau ist ein möglicher Sinneswandel bei den Mobilfunkbetreibern. Aus wirtschaftlichen Gründen hatten die Betreiber bisher eine Installation von Funkmasten in dünn besiedelten Regionen abgelehnt. "Unsere langjährigen und zähen Verhandlungen mit dem Bund, der Bundesnetzagentur und den Mobilfunkanbietern, auch ländlich geprägte Regionen ans Netz zu bringen – also jedes Dorf, jede Stadt und jedes Unternehmen - scheinen endlich Wirkung zu zeigen", sagte der Chef der Brandenburgischen Staatskanzlei, Martin Gorholt, im Vorfeld der Inbetriebnahme.