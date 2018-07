In der Berliner Gethsemanekirche erinnerten Freunde und Wegbegleiter an den chinesischen Schriftsteller und Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo - ohne seine Witwe Liu Xia. Dafür kamen prominente Gäste. Von Oliver Soos

Die Bänke in der Gethsemanekirche sind voll. Rund 500 Besucher sind gekommen. In der ersten Reihe sitzen der ehemalige Bundespräsident, Joachim Gauck, der Liedermacher und DDR-Dissident Wolf Biermann und die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller.

"Sie ist in sehr guter Stimmung. Sie ist umgeben von besten Freunden, von Leuten die sie gerne haben und lieben. Psychologisch ist sie gut drauf, aber sie ist sehr schwach. Ihre Medikamente müssen umgestellt werden. Eigentlich hätte sie heute einen Arzttermin gehabt, doch sie hat ihn abgesagt. An diesem besonderen Tag wollte sie alleine sein", entschuldigte Tienchi Martin-Liao die Witwe.

Rund 20 Kamerateams sind da, viele chinesische Exil-Journalisten und Reporter aus Hong Kong. Alle wollen Auskünfte von Tienchi Martin-Liao. Die Vorsitzende der Schriftstellervereinigung "PEN-Centre" in Taiwan hat Liu Xiaobos Bücher herausgegeben und hält den Kontakt zu seiner Witwe in Berlin .

Zum Gedenkgottesdienst für ihren Mann wäre sie gerne gekommen, sagt Tienchi Martin-Liao, doch das ist zu riskant, denn ihr Bruder ist immer noch in China. "Ich darf nicht genau sagen, was sie mir gesagt hat, aber sie können es sich vorstellen. Unter einer Diktatur muss jeder Journalist und Autor eine Selbstzensur machen. Es ist noch eine Geisel in der Hand der Regierung und sie muss sich zurücknehmen, um ihren Bruder nicht zu gefährden", so Tienchi Martin-Liao weiter.

Liu Xia bedanke sich aber bei der Bundesregierung und bei der deutschen Gesellschaft für die Unterstützung und die Anteilnahme, sagte Tienchi Martin-Liao.