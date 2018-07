rbb Video: ARD Mittagsmagazin | 31.07.2018 | Jacqueline Piwon/Robert Köhler | Bild: rbb

Bahnhof Berlin-Südkreuz - Gesichtserkennung endet, Verhaltensanalyse startet

31.07.18 | 18:15 Uhr

Ein umstrittener Versuch zur automatischen Erkennung von Gesichtern durch Kameras endet am Bahnhof Berlin-Südkreuz. Der ehemalige Justizsenator setzt sich für mehr Videoüberwachung ein - dieses Projekt sieht er aber kritisch.

300 Testpersonen haben ein Jahr lang ihre Daten speichern lassen - und Computer erkannten, wann diese Menschen am Südkreuz auftauchten. Kameras erfassten dazu die Gesichter aller Passanten, die sich in den gekennzeichneten Bereichen des Bahnhofs bewegten. Bundesinnenministerium, die Bundespolizei und die Deutsche Bahn wollten so klären, wie zuverlässig die Technik der automatisierten Gesichtserkennung funktioniert. Am Dienstag endet der Test. In vier bis acht Wochen sollen die Ergebnisse des Bundesinnenministeriums zum Test vorliegen. Das sagte Andrea Lindholz (CSU), Vorsitzende des Bundesinnenausschusses, am Dienstag im ARD-Mittagsmagazin.

Ex-Justizsenator Heilmann zwiegespalten

Im September beginnt ein zweiter Versuch, bei dem Computerprogramme gefilmte Situationen und Gegenstände analysieren. Damit soll festgestellt werden, wie gut die Programme seltene oder gefährliche Abweichungen von der Normalität im Bahnhof erkennen können. Der ehemalige Justizsenator Berlins, Thomas Heilmann (CDU), sieht eine Videoüberwachung wie am Südkreuz zwiegespalten. So etwas habe natürlich einen Mehrwert in einem Fall wie dem von Anis Amri, der "durch ganz Europa gefahren ist und niemand wusste, wo er war." Insofern halte er einen freiwilligen Test für wichtig, wie er am Dienstag im rbb sagte.

Zwischenbilanz: Fehlerquote von 0,3 Prozent

Allerdings müsse man auch kritisch hinterfragen, ob man damit nicht zu viele Leute unschuldig verdächtige. "Ich finde die Trefferquote zwischen 70 und 85 Prozent doch ziemlich niedrig. Das sollte man jetzt in Ruhe auswerten", sagte Heilmann. "Aber ich bin eher gegen die automatische Gesichtserkennung - vom heutigen Stand aus gesehen." Einer Zwischenbilanz zufolge, die Bundesinnenminister Thomas de Maizière Mitte Dezember verkündete, werden rund 70 Prozent der Gesichter von Kameras erkannt – und 0,3 Prozent von der Technik verwechselt. Lindholz wolle die Ergebnisse abwarten. Die Trefferquote bewertet sie folgendermaßen:

Welt sei unsicherer geworden

"Das Signal, das ich im Vorfeld bekommen habe ist, dass die Fehlerquote sehr gering ist." Wenn dem so sei und sichergestellt sei, dass die Daten dann auch zügig gelöscht würden und dass man nur die relevanten Daten kurzfristig zur Bewertung aufhebe, "dann ist es für mich ein absolut gutes zusätzliches Instrument", so Lindholz. Ein "enger Personenkreis" so wie Gefährder und Menschen, die mit einem Haftbefehl gesucht würden, fielen darunter.

Außerdem könne man darüber nachdenken, ob nach einem vermissten Kind oder nach einer vermissten Person darüber einen Suchauftrag erfolgen lasse. Sie verwies im Mittagsmagazin darauf, dass sowohl Deutschland, Europa als auch die Welt unsicherer geworden sei.

Volksbegehren Videoüberwachung

Heilmann unterstützt statt Gesichtserkennungs-Technik Videokameras, die als automatischer Alarm genutzt werden. Dafür hat er ein parteiübergreifendes Bündnis ins Leben gerufen, das sich dafür einsetzt, dass rund 50 Orte in Berlin rund um die Uhr mit Kameras überwacht sollen werden. Das Bündnis hat genügend Unterschriften für die Einleitung eines Volksbegehrens gesammelt. Sieht die Innenverwaltung keine Probleme mit höherrangigem Recht, muss sich das Abgeordnetenhaus mit der Forderung befassen.

Kritik von Datenschützern und Bürgerrechtlern

Sowohl zum Projekt Gesichtserkennung als auch zum Volksbegehren Videoüberwachung gibt es Kritik von unter anderem Datenschützern und Bürgerrechtlern. So sagte Berlins Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk vor einem Jahr im rbb, die Gesichtserkennung sei "ein sehr, sehr tiefgreifender Eingriff in Grundrechte, insbesondere in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung", also das verfassungsrechtlich verbriefte Recht, "sich unbeobachtet und anonym in der Öffentlichkeit zu bewegen". Die Technik berge ein enormes Missbrauchsrisiko. Sendung: Inforadio, 31.07.2018. 15 Uhr