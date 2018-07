Das Brandenburger Gesundheitsministerium hat Fehler und Versäumnisse im Umgang mit einem Brandenburger Pharmahändler eingeräumt, der möglicherweise gestohlene und gefälschte Krebsmedikamente vertrieben hat. "Es ist nicht nachvollziehbar, warum nicht früher gehandelt wurde", sagte Sozialministerin Diana Golze (Linke) am Mittwoch in Potsdam. Es seien ganz klar Fehler gemacht worden. Bis heute aber habe der Pharmahändler eine Betriebserlaubnis.

Dem rbb sagte Golze am Mittwochabend, dass ihr Ministerium derzeit die Unterlagen zu dem Fall prüfe und dabei bereits festgestellt habe, dass die Informationen daraus dem widersprächen, was dem Ministerium bislang vom Landesgesundheitsamt über den Fall weitergeleitet worden war. Golze räumte dabei ein, dass das Landesamt eine eigenständige Behörde mit eigenen Vollmachten sei, doch sei es für sie nicht nachvollziehbar, warum diese Behörde sie - angesichts der Brisanz dieses Falles - nicht informiert habe.

In Reaktion auf die Recherchen und Berichte des Magazins war am Montag ein Rückruf der vermutlich etwa 700 ausgelieferten Packungen des Medikaments veranlasst worden. Bislang aber fehlen Angaben des Händlers, wohin er die Ware geliefert hatte, heißt es von den Behörden.

"Kontraste" zufolge waren die Krebsmittel aus griechischen Krankenhäusern gestohlen und in der Folge auch durch Lunapharm weitertransportiert worden. Allerdings besteht hier der Verdacht, dass die Medikamente dabei nicht sachgerecht transportiert wurden, möglicherweise unwirksam sind - aber trotzdem Patienten damit behandelt wurden.

Das Gesundheitsministerium in Potsdam ist zuständig für die Überwachung des Pharmagroßhändlers Lunapharm in Blankenfelde-Mahlow, gegen den nun die Ermittlungen laufen. Bereits im Herbst 2016 war die Behörde von Ermittlern über Unregelmäßigkeiten informiert worden. Auch sei sie darüber informiert worden, dass es sich dabei um die Arzneimittelimporte aus Griechenland handelte. Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft Potsdam bereits seit Anfang 2017 gegen die Geschäftsführerin der Pharmafirma. Am 5. April 2017 hatte die Staatsanwaltschaft das Landesamt über den Verdacht informiert, dass in Griechenland gestohlene Medikamente illegal nach Deutschland eingeführt wurden. Im Ministerium will man davon allerdings bis zum vergangenen Freitag nichts gewusst haben.