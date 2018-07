In der Affäre um den mutmaßlichen Handel mit illegalen Medikamenten hat sich erstmals das zuständige Brandenburger Landesamt für Gesundheit geäußert. Die Behörde war in den vergangenen Tagen massiv in die Kritik geraten, weil sie trotz Hinweisen zu möglicherweise gestohlenen und in den Handel gebrachten Krebsmedikamenten nicht aktiv geworden sein soll.



Wie die Behördensprecherin Sarah Kress-Beuting am Donnerstag dem rbb mitteilte, ermittle man bereits seit April 2017 in dem Fall und gegen die Geschäftsführerin der Firma Lunapharm wegen Hehlerei und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Aber erst mit dem heutigen Tag seien diese Ermittlungen abgeschlossen.

Zuvor hatte Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) schwere Vorwürfe gegen das Landesgesundheitsamt erhoben. Das Landesamt sei zwar eine eigenständige Behörde, es hätte ihr Ministerium aber über diesen brisanten Fall informieren müssen, sagte die Linken-Politikerin dem rbb.