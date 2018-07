Bild: dpa

Frankreich löst Debatte um Mobiltelefone an Schulen aus - Bildungssenatorin gegen ein Handyverbot an Schulen

31.07.18 | 15:05 Uhr

Im Klassenzimmer sind Mobiltelefone meist nicht erlaubt. Ein generelles Verbot wie in Frankreich geht vielen aber zu weit, so auch Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres und dem Lehrerverband VBE, auch wenn Lehrer wohl am ehesten unter Handys in der Schule leiden.

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) ist gegen ein generelles Handyverbot an Schulen, so wie es in Frankreich gerade beschlossen wurde. "Für eine zentrale Vorschrift für alle Berliner Schulen sehe ich derzeit keinen Anlass", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag. Die Schulen könnten die Frage der Handynutzung gut selbstverantwortlich regeln. In den Schulkonferenzen seien neben Schulleitung auch Eltern und Schüler vertreten. Sie würden die Situation an der jeweiligen Schule kennen und könnten gemeinsam entschieden, ob oder wann ein Handy benutzt werden darf. Verboten sind Handys jedoch immer bei Prüfungen. Das in Paris beschlossene Gesetz verbietet grundsätzlich das Nutzen von Mobiltelefonen in allen Vor- und Grundschulen sowie in der Sekundarstufe I. Das gilt für den Unterricht ebenso wie für den Pausenhof. Die Schulen dürfen aber Ausnahmen festlegen.

CDU: Handys am Schultor abgeben

Die Berliner CDU-Bildungspolitikerin Hildgard Bentele sieht in den mobilen Geräten dagegen einen "Störfaktor" an den Schulen, gegen den man stärker vorgehen müsse. "Viele Schüler sind unkonzentriert, wenn sie ständig mit ihren Handys beschäftigt sind", sagte sie am Dienstag. Mit der Handynutzung seien negative Einflüsse wie Cybermobbing verbunden. Außerdem sei für Kinder in unteren Klassenstufen kein pädagogischer Nutzen erkennbar, weil Smartphones dort keine Hilfe böten. "Wir plädieren dafür, dass die Handys am Schultor abgegeben werden, damit Schüler sich auf die Schule konzentrieren und ihre sozialen Kontakte anders gestalten können", so Bentele. Ihr FDP-Kollege Paul Fresdorf erklärte, seine Partei sei für eigenständige Schulen in Berlin. "Nach diesem Prinzip wäre es jeder Schule selbst überlassen, wie Sie mit dem Thema Handyverbot umgeht und welche Sanktionen bei Nichteinhalten von eventuellen Regelungen zur Geltung kommen." Allerdings dürften Handys maximal zu Unterrichtszwecken genutzt werden. Die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus lehnt ein generelles Handyverbot ab. "Natürlich sehen wir das Problem der Handynutzung in Schulen. Insbesondere im Unterricht gehören die Geräte abgeschaltet", sagte ihr bildungspolitischer Sprecher Franz Kerker. "Wir sind aber auch davon überzeugt, dass die Schulen diese Herausforderung individuell lösen sollten und können.

Lehrer müssen auf Geräte der Schüler zurückgreifen

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE), der die Interessen von Lehrern vertritt, hält nichts von einem Handyverbot. Der Bundesvorsitzende Udo Beckmann teilte mit: "Ein generelles, gesetzliches Verbot hilft uns nicht weiter". Die Schulen bräuchten vor allem Regeln, um klare Grenzen zu ziehen, aber gleichzeitig Medienkompetenz lehren zu können. Die derzeitige Situation sei aber so, dass die Schulen größtenteils noch über steinzeitliche Ausstattungen verfügten. Die Generation von heute müsse auf die Arbeitswelt von morgen vorbereitet werden, so Beckmann weiter. Er erinnerte an das politische "Versprechen, 5 Milliarden Euro für den Digitalpakt Schule in die Hand zu nehmen". Dies sei vor zwei Jahren von der Politik gegeben worden. Noch immer würden die Schulen auf das Geld warten. "Solange die Schulen also nicht entsprechend ausgestattet sind, um mit staatlich finanzierten Geräten Medienkompetenz zu vermitteln, sind wir gezwungen, auf die Medien zurückzugreifen, die die Kinder mitbringen", kommentiert Beckmann das Handyverbot.

Sendung: Inforadio, 31.07.2018, 13.50 Uhr