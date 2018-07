Die frühere baden-württembergische Integrationsministerin Bilkay Kadem (SPD) soll in Berlin künftig den Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung leiten. Das will der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag beschließen, wie Senatssprecherin Claudia Sünder am Montag bestätigte. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.



Kadem, die bis zu ihrer Eheschließung im Februar Öney hieß, war von 2011 bis 2016 Ministerin in Stuttgart. Die 48-Jährige hat türkische Wurzeln und wuchs in Berlin auf. Sie wurde 2006 für die Grünen ins Abgeordnetenhaus gewählt und wechselte 2009 zur SPD.

Die Berliner CDU warf der SPD im Hinblick auf die Personalie Postengeschacher vor. Die SPD entscheide nicht nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung, sondern besetze Posten unter Ausschluss der Öffentlichkeit nach Parteibuch, sagte Fraktionschef Burkard Dregger. Er nannte die Entwicklung unverantwortlich und forderte sofortige Aufklärung vom Regierenden Bürgermeister.