Interview | "Mediaspree versenken"-Aktivist Arno Paulus - "Das ist Beton gewordene Realität"

Vor genau zehn Jahren stimmt Arno Paulus als erster gegen die geplante Mediaspree-Bebauung des Spreeufers in Friedrichshain-Kreuzberg. Am Ende machen es fast 90 Prozent wie er. Doch zum Jahrestag des Bürgerentscheids sieht er den Bürgerwillen missachtet.



Zur Person: Arno Paulus (67) studierte Stadtentwicklung an der HdK Berlin (heute UdK). Nach einer Tätigkeit in der Solarbranche entwickelte er solarbetriebene Schiffe und bietet nun Fahrten über die Spree an. Außerdem macht er Stadtführungen in Berlin. Bis heute ist er bei der Initiative "Mediaspree versenken" aktiv.



Das Bauprojekt "Mediaspree" Mediaspree ist eines der größten Investorenprojekte in Berlin. Auf einem rund 4 Kilometer langen Uferstück der Spree zwischen Jannowitz- und Elsenbrücke wurden und werden neue Bürohochhäuser, Firmensitze und Wohnungen errichtet. Die Grundstücke waren zuvor größtenteils un- oder zwischengenutzt. Heute fasst der Senat die dortigen Planungen unter dem Oberbegriff "Leitbild Spreeraum" zusammen.



rbb|24: Sie haben beim Bürgerentscheid als erster Ihre Stimme abgegeben. Wie kam es dazu?

Arno Paulus: "Mehrere Leute haben gedrängelt und jemand kam auf die Idee, ein Quiz zu machen: Wer die meisten Fragen zum Spreeufer beantworten kann, darf zuerst unterschreiben. Das war dann am Ende ich. Vielleicht, weil ich Stadtführungen mache im Bereich des Mediaspree-Areals und mich dort deshalb ziemlich gut auskenne. War mir eine Ehre."

Damals war der 13. Juli ein Sonntag, heute ist Freitag, der 13. - Unglücksgefühle statt Euphorie? "Ja, das ist so. Man braucht ja nur an der Spree entlang zu gehen - da sind hohe Blockbauten direkt am Wasser (gemeint ist das Wohnhochhaus "Living Levels", d. Red.), die bis heute immer noch nicht ganz vermietet sind, weil sie bis zu 9.000 Euro pro Quadratmeter kosten. Meine These war ja immer, dass viele Immobilien in Berlin mit Geldern erworben werden, die aus völlig unbekannten Quellen stammen. Die Panama Papers haben diese These dann ja auch bestätigt. Solange wir solche Verhältnisse haben, können wir uns Bürgerentscheide an die Backe schmieren und eigentlich auch die Legitimation der Senatsbauverwaltung in Frage stellen."

Ihre Forderungen damals: Mindestabstand von 50 Metern zum Spreeufer, maximale Bauhöhe von 22 Metern, freier Zugang zur Spree und ein durchgehender Uferweg. Was ist daraus geworden?

"Diese Forderungen sind noch immer da, aber Sie sehen ja selber, dass beispielsweise der Uferabstand nirgendwo eingehalten wird. Beispiel: das NH Hotel am Osthafen, das sind gerade mal 20 Meter. Was am Holzmarkt passiert ist, finde ich okay, aber auch da sind die 50 Meter nicht eingehalten worden. Die existierenden Uferwege sind nicht durchgängig, sondern werden oft von Baustellen oder Zäunen durchtrennt. Ich bezweifle auch, dass sie als Uferwanderwege wahrgenommen werden, wenn um sie herum diese Betonklötze stehen. Selbst die Grünstreifen sind total vertrocknet."

Der Bürgerentscheid "Spreeufer für alle" Nach langem Streit kam es am 13. Juli 2008 zum Bürgerentscheid in Friedrichshain-Kreuzberg, den die Initiative "Mediaspree versenken" angestrengt hatte. Eine Mehrheit von 87 Prozent (rund 30.000 Bürger) stimmte gegen die vorgesehene Bebauung und forderte für Neubauten einen Mindestabstand von 50 Metern zum Ufer, freien Zugang zum Ufer für alle und einen durchgehenden Uferweg zwischen Michaelbrücke und Osthafen.





Es gab einen Sonderausschuss "Spreeraum", in dem Bezirksverordnete und Bürgervertreter Kompromisse geschlossen haben. Wieso sind der Bezirk und auch der Senat Ihrer Meinung nach nicht auf Ihre Forderungen eingegangen?

"Die meisten Planungen, die die Mediaspree betreffen, sind aus den 90er Jahren. Da waren die Bezirke noch getrennt und es gab die beiden Bürgermeister Helios Mendiburu (SPD, Friedrichshain, d. Red.) und Peter Strieder (SPD, Kreuzberg, d. Red.). Die hatten ihre eigenen Vorstellungen vom Spreeufer. Da wurden Bebauungspläne festgelegt, auf die sich die Investoren heute stützen und die ja auch rechtlich bindend sind - im Gegensatz zum Bürgerentscheid. Auf der anderen Seite muss ich sagen: Hilfloser als der Bezirk ist keiner in der Angelegenheit. Beim East-Side-Park konnte der damalige Bezirksbürgermeister Schulz (Grüne) ja noch eingreifen und das Grundstück an sich nehmen. Beim jetzigen Yaam-Grundstück hat das auch geklappt, auch wenn auf dem alten Standort nun hässliche Bauten stehen. Das Problem ist aber, dass der Senat dem Bezirk die Zuständigkeit entziehen kann, wenn die Baupläne nicht umgesetzt werden. Richtigen Handlungsspielraum hat nur der Senat, bevor er einen Bebauungsplan absegnet. Dem Bezirk sind oft die Hände gebunden."



So wie im März, als ein Investor trotz massiver Proteste erneut Mauerteile an der East-Side-Gallery für den Bau eines 120 Meter langen, neun Stockwerke hohen Gebäudekomplexes entfernen ließ?

"Richtig. Das Mauerstück ist das längste zusammenhängende und damit authentischste Symbol für die Wende, das wir in Berlin haben. Es ist Ausdruck der Freude bei den Künstlern, die sich dort verewigt haben und bei den Menschen, die dort hingehen. Wenn es kaputtgemacht wird, vergreift man sich auch an der Geschichte. Wenn sich die Stadt das leistet, verstehe ich das nicht. Aber auch da, und das weiß Florian Schmidt (Grüne, Baustadtrat im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, d. Red.) noch viel besser als ich: Wenn der Bezirk es anders machen will, droht der Senat mit der Keule."

Würden Sie also heute sagen, zehn Jahre nach Ihrer Unterschrift unter den ersten Wahlzettel des Bürgerentscheids: Sie sind gescheitert? "Politisch sind wir gescheitert, ja. Das ist Beton gewordene Realität. Es ist auch so, dass das Interesse vieler ehemaliger Aktivisten von "Mediaspree versenken" mittlerweile auf andere Themen gelenkt wurde, weil sie die Folgen der Politik am eigenen Leib erfahren: Gentrifizierung, Mietpreise, Eigentumswohnungen. Unser Ansinnen damals war übergeordneter. Das ist auch nicht nur schlecht, so sprechen die Leute wenigstens darüber. Letztendlich ist es aber so, dass dieses Bürgerbegehren ein zahnloser Tiger war." Vielen Dank für das Gespräch!



Das Interview führte Mark Allhoff, rbb|24

