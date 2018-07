rbb-24-nutzer Berlin Montag, 09.07.2018 | 16:56 Uhr

"Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, vor dem kein politisches, religiöses oder soziales Milieu gefeit ist." Wie deutlich kann man denn noch werden? Sie brauchen hier nicht mit den üblichen Konstruktionen und Pauschalisierungen aufzuwarten, diese sind von Beginn an delegitimiert und dienen in erster Linie der Selbstentlastung und nicht selten antimuslimischem Rassismus.



Sie wollen einen Einblick in die Vielfalt v. antisemitischen Einstellungen o. Handlungen? Bitte:

https://report-antisemitism.de/#/public



Wie Sie die Arbeit von in sozialen Berufen Tätigen einschätzen können wollen, bleibt offenbar auch ihr Geheimnis. Ist ja nicht so, dass speziell soziale Berufe diskriminierungssensibel, ergo auch zwingend politisch, arbeiten. Was meinen Sie, was z.B. die Amadeu-Antonio-Stiftung seit Gründung macht?



Die Forderung geht ganz explizit an Politik, demokratische Grundsätze auch einzuhalten und zu fördern, statt sich mit Lippenbekenntnissen zu frieden zu geben.