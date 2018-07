Wer für sein Kind keinen Kitaplatz findet und es privat betreuen lässt, kann in Berlin einen Zuschuss beantragen - exakt den Betrag, der sonst an die Kitas weitergegeben würde. Doch kaum jemand beantragt das Geld - und das Programm läuft bald aus.

Berliner Eltern ohne Kitaplatz können sich vom Jugendamt privat organisierte Betreuer bezahlen lassen. Doch bislang nutzen nur Wenige diese Möglichkeit, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa in den Bezirken zeigt. "Viele kennen diese Option wahrscheinlich noch gar nicht", vermutet Ann-Mirja Böhm vom Elternbündnis Kitakrise, das im Mai mit einer großen Demonstration auf den Platzmangel in Kitas aufmerksam gemacht hat.

Im Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg sind laut Sprecherin Sara Lühmann 38 Anträge von Eltern für den so genannten Aufwendungsersatz für eine selbstbeschaffte Kindertagesbetreuung eingegangen. Bislang sei aber nur eine Zahlung ausgelöst worden, zwölf weitere seien in Vorbereitung. In Lichtenberg hat das Jugendamt zwei Vereinbarungen abgeschlossen, zwei weitere seien in Arbeit, so ein Referent.

Das Jugendamt in Tempelhof-Schöneberg hat fünf Vereinbarungen geschlossen, sieben weitere sind im Prüfverfahren, teilte Jugendstadtrat Oliver Schworck (SPD) mit. Er betont, wie wichtig die Regelung sei: "Selbstverständlich hat die Betreuung und Förderung in einer Kita oder Kindertagespflegestelle immer Vorrang, aber gerade in Zeiten der Platzknappheit müssen Eltern eine Option haben, wie sie beispielsweise nach der Elternzeit in ihren Beruf zurückkehren können und ihr Kind betreut zu wissen."