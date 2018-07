rbb Video: Kontraste | 12.07.2018 | Bild: rbb

Kontraste-Recherche in Brandenburg - Ministerium wusste früher von gestohlenen Medikamenten

16.07.18 | 19:09 Uhr

Nach der Recherche des ARD-Magazins "Kontraste" über gestohlene und in den Handel gebrachte Krebsmedikamente verwickelt sich das zuständige Gesundheitsministerium in Brandenburg in Widersprüche. Die CDU fordert eine rasche Aufklärung.

Im Fall von illegal gehandelten Krebsmedikamenten in Deutschland gerät das für die Arzneiaufsicht zuständige Brandenburger Gesundheitsministerium in Erklärungsnot. Nach Informationen des ARD-Magazins Kontraste wurde das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) schon Ende März 2017 auf Ungereimtheiten bei den fraglichen Medikamenten hingewiesen. Kontraste liegt ein entsprechender E-Mail-Verkehr zwischen der obersten griechischen Arzneimittelbehörde und dem LAVG vor. Dagegen hatte das Gesundheitsministerium in Potsdam erklärt, erst vergangene Woche durch die Kontraste-Anfrage vom Diebstahl erfahren zu haben.

Auf diesem Fischmarkt sollen die Medikamente zwischengelagert worden sein. | Bild: rbb

Medikamente nicht sachgemäß gelagert und gekühlt

Die Krebsmittel wurden zwischen 2013 und 2017 aus griechischen Krankenhäusern entwendet und in Deutschland gehandelt, wie Kontraste in der vergangenen Woche berichtet hatte. Da sie zum Teil nicht sachgemäß gelagert und gekühlt wurden, können die Medikamente ihre Wirkung möglicherweise verloren haben.

Gegenüber Kontraste sagte der stellvertretende griechische Gesundheitsminister Pavlos Polakis, man wisse, dass der Transport dieser Medikamente "nicht ordnungsgemäß verlaufen" sei und sogar die Kühlkette unterbrochen worden sei: "Wir sprechen hier von einer illegalen Bande, die sich offensichtlich nicht um medizinische Anforderungen gekümmert hat." Den Recherchen zufolge sollen die Präparate sogar auf einem Athener Fischmarkt zwischengelagert worden sein. Insgesamt 21 Mitglieder der Bande seien bereits Anfang Mai in Griechenland verhaftet worden. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, hochsensible Krebsmedikamente aus griechischen Kliniken entwendet und nach Deutschland geschmuggelt zu haben. In Brandenburg laufen Ermittlungen gegen eine Pharmafirma in Blankenfelde-Mahlow.

Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) | Bild: rbb

Gegenüber dem ARD-Politikmagazin hatte das Brandenburger Gesundheitsministerium zudem erklärt, das LAVG habe im Rahmen einer Kontrolle bei dem unter Verdacht stehenden Brandenburger Pharmagroßhändler eine unangemeldete Stichprobe der Medikamente genommen. Nach Recherchen von Kontraste wurde die Stichprobe jedoch nicht unangemeldet durchgeführt. Kontraste liegen E-Mails vor, die belegen, dass die Probenentnahme mit Ankündigung erfolgte und auch nur sogenannte Rückstellmuster umfasste.

Kritik von der Brandenburger CDU

Raik Nowka, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU im Brandenburger Landtag, kritisierte im rbb die Haltung von Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke). Die Gesundheitsministerin trage die Verantwortung für die gesundheitliche Unversehrtheit der Brandenburger. "Ich erwarte von Ministerin Golze, dass sie die Öffentlichkeit vollumfänglich darüber aufklärt, wer wann über was informiert war, und ob Patienten durch die illegalen Medikamente in Gefahr gebracht wurden", so Nowak gegenüber Kontraste. Das Brandenburger Gesundheitsministerium betonte am vergangenen Freitag, dass für Patienten hierzulande keine Gefahr bestanden habe.