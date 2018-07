SPD nimmt Gesundheitsministerin Golze in Schutz

Hat das Brandenburger Gesundheitsministerium im Fall des Handels mit zweifelhaften Krebsmedikamenten versagt? Die SPD verteidigt Linke-Ministerin Diana Golze: Es sei nicht bewiesen, dass die Medikamente in Griechenland gestohlen wurden.

Im Fall des Handels mit zweifelhaften Krebsmedikamenten in Brandenburg hat die SPD im Landtag Gesundheitsministerin Diana Golze von den Linken verteidigt. Die Vorsitzende des Gesundheits-Ausschusses, Sylvia Lehmann, sagte am Dienstag im rbb, Vorwürfe, dass die Medikamente in Griechenland gestohlen worden seien, seien nicht belegt. Insofern könne Ministerin Golze auch nicht einschreiten.