Einen Tag nach den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen hat die Witwe des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo China verlassen können. Über Helsinki kommend ist die Dichterin Liu Xia am späten Dienstagnachmittag in Berlin angekommen.

Die Witwe des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo ist nach ihrer Aureise aus China am Dienstag in Berlin angekommen. Nach Angaben der Deutschen Presseagentur hatte die 57-Jährige nach ihrer Landung auf dem Flughafen Tegel nichts gesagt, sondern fuhr, begleitet von einer Wagenkolonne, in die Stadt.

Der Ausreise ging eine lange Leidenszeit voraus: Liu Xia stand seit der Verleihung des Friedensnobelpreises an ihren Mann im Jahr 2010 unter Hausarrest. Freunden zufolge leidet sie unter schweren Depressionen. Liu Xia habe die Volksrepublik "auf eigenen Wunsch" zur medizinischen Behandlung verlassen, teilte das Außenministerium in Peking am Dienstag mit.

Der im Berliner Exil lebende chinesische Schriftsteller Liao Yiwu wollte Liu in der deutschen Hauptstadt in Empfang zu nehmen. Liao schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter: "Ich bin so so so glücklich! Endlich, endlich kommt Xia heute!!"