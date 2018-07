Nachdem Bericht des ARD-Magazins Kontraste vom rbb über einen Anti-Terror-Ermittler unter Rechtsextremismus-Verdacht beim Berliner Landeskriminalamt (LKA) hat sich die Gewerkschaft der Polizei (GdP) von möglichen rechtsextremen Aussagen ihres Kollegen distanziert. Der Landesvorsitzende Norbert Cioma teilte mit: "Es steht völlig außer Frage, dass der Kollege einen schwerwiegenden Fehler gemacht hat und wir uns von seinen Aussagen in aller Deutlichkeit distanzieren".

Ein Beamter des LKA soll in einer SMS an seinen Vorgesetzten eine Codeformel für den Nazi-Gruß "Heil Hitler!" genutzt haben. Beide Staatsschützer arbeiteten für das Kommissariat, das für den Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri zuständig war. Von Susanne Opalka, Jo Goll, Antonius Kempmann (NDR) und Reiko Pinkert (NDR)

Der Anti-Terror-Ermittler der Berliner Polizei steht im Verdacht, mit seinem Dienstvorgesetzten im Szene-Jargon von Rechtspopulisten und Neonazis kommuniziert zu haben. Dem ARD-Magazin Kontraste vom rbb und dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) liegt ein polizeiinterner Vermerk vor, in dem der Beamte aus dem Staatsschutz im Berliner LKA mit seinem Vorgesetzten im Szene-Jargon von Rechtspopulisten und Neonazis kommuniziert habe.

In seinem schriftlichen Statement sagte Cioma weiter, dem Ermittler unter Rechtsextremismus-Verdacht seien bereits bei der ersten SMS mit rechtsextremen Verweisen "die Leviten gelesen" worden. "Sein Vorgesetzter hat auf die Nachricht, die er offenbar nicht im Vollbesitz seiner kognitiven Fähigkeiten geschrieben hat, nicht per SMS geantwortet, sondern das persönliche Gespräch gesucht", heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Vorgesetzte habe das Verhalten abgelehnt und dem LKA-Ermittler mit einem Disziplinarverfahren im Falle einer Wiederholung gedroht. "Es gibt keine Entschuldigung für die Äußerung und es geht nicht darum, Fehlverhalten kleinzureden. Fehler aber sind menschlich, die Kollegen müssen und werden für diese zur Rechenschaft gezogen", wird Cioma weiter zitiert.

Die Gewerkschaft der Polizei warnt vor voreiligen Schlüssen im Zusammenhang mit dem LKA-Ermittler: "Vielleicht sollte man ihn sich aber mal anschauen, bevor man ihm rechtsextremes Gedankengut vorwirft und ihn als Nazi bezeichnet", heißt es weiter.