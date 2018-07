Mehr als 140 Seen an Brandenburger Kommunen übergeben

Das Land Brandenburg hat den Großteil der sich in seinem Besitz befindenden Seen an die Kommunen weitergegeben. 143 Seen seien bereits übertragen worden, teilte das Finanzministerium am Montag in Potsdam mit.

Insgesamt hat das Land 194 Gewässer mit einer Wasserfläche von rund 4.500 Hektar vom Bund gekauft, um die zunächst geplante Privatisierung zu verhindern und den öffentlichen Zugang zu den Seen zu erhalten.

Zuletzt wurden im Juli vier Gewässer an Kommunen übergeben, darunter der 31 Hektar große Dolgensee im Naturpark Märkische Schweiz und der gut zwei Hektar große Koboldsee bei Straupitz im Spreewald.