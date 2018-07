Olli Zwistat Berlin/Brandenburg Donnerstag, 12.07.2018 | 00:34 Uhr

Stoppen und Filzen nach Belieben, Haft ohne Tatverdacht - so einen polizeistaatlichen Mist brauchen wir nicht, weder von der CDU noch von der SPD noch von sonst irgendwem! Die Polizei hat genug Mittel um gegen Kriminelle vorzugehen, sie braucht nicht ermächtigt zu werden, nach Belieben unbescholtene Bürger zu belästigen, zu nötigen oder der Freiheit zu berauben! Wir sind doch hier nicht in Bayern, oder in Texas! Wenn man dort die Uhren auf 50er Jahre zurückstellen möchte, bitteschön, das heisst noch lange nicht das wir diesen Scheiss hier nachmachen müssen!