Zimmer Berlin Samstag, 28.07.2018 | 10:47 Uhr

Also ich möchte nicht, dass mein Kind durch diese " Chancengleichheit" seiner eigentlichen Möglichkeiten beraubt wird.

Bei meinem älteren Kind sind die Klassenbesten allesamt eben nicht in einer Kita gewesen.

Je mehr Jahre Kita, desto auffälliger und desto unfähiger, sich zu konzentrieren und zu fokussieren. Und von der Sprache will ich erst gar nicht reden! "Eh Alter!" Ist da noch harmlos."tun" und "machen" in jedem Satz, Satzanfänge mit "ich" oder mit"aber".

Dann diese Gewalt und Respektlosigkeit!

Kooperatives spielen wird regelrecht verlernt zugunsten stundenlanger Diskussionen,wer was alles gerade nicht will oder wer welches Teil dafür bekommt.

Kita nein danke.

Waren denn deutsches Reich und Der nicht genug, um zu erkennen, dass Masse immer nivelliert?

Wo bleibt die Natürlichkeit, wenn Kinder regelhaft von Eltern getrennt werden?

Was Kinder dort lernen, ist das Fehlen von Konsequenzen trotz deren Androhung.

Kinder erkennen, dass wer am besten lügen kann, am Ende gewinnt.



Und was haben Eltern davon?

Die Möglichkeit, Verantwortung immer negieren zu können, da die"lieben Kleinen" ja alles Schlechte aus der Kita mit bringen.



Schaue ich auf die Erzieherseite:

Kein Einsatz mehr. Hauptsächlich Selbstverwaltung. Wer wann in die Pause geht oder Urlaub hat. Anstatt mit Kindern zu reden, reden sie nahezu ausschließlich über Kinder und das miteinander.



Wer gewinnt?

Staat, Eltern, Erzieher, Tankstellen.



Wer verliert?

Nur eine Gruppe. Die Kinder.



Lernziel besser kämpfen zu können und Erwachsene zu ignorieren und sollte das nicht mehr funktionieren, lügen, andere hinhängen oder einfach eskalieren.



Gott sei Dank kennt mein Kind noch andere, die ebenfalls auch nicht, oder jeweils nur kurz in die Kita gegangen waren....

Welch ein Kontrast! Welch eine Freude, ihnen beim gemeinsamen, kooperativen Spiel bei zu wohnen und zu sehen, wie sie sich mit Wissen Messen und nicht mit"Aber ich kann das viel besser als du. Du kannst ja gar nichts!"



Kita?

Nein danke!