Wer hat die in Griechenland gestohlenen Krebsmedikamente eines Pharmahändlers aus Blankenfelde-Mahlow bekommen? Apotheken in Brandenburg selbst wohl nicht, wie der rbb nun erfahren hat. Apotheken anderswo aber schon, unter anderem in Berlin.

Das in den Pharmaskandal um gestohlene Krebsmedikamente verwickelte Unternehmen Lunapharm hat den Behörden zufolge nicht auf direktem Wege an Apotheken in Brandenburg geliefert. Das sagte Brandenburgs Gesundheitsstaatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt (Linke) am Freitag dem rbb. "Die Medikamente sind in mehrere Bundesländer, aber auch in Nachbarländer der Europäischen Union gegangen." Es seien Medikamenten verkauft und möglicherweise auch verabreicht worden, so Hartwig-Tiedt, "von denen wir nicht hundertprozentig sagen könne, in welchem Zustand sie waren".

Wie der rbb zudem erfahren hat, droht Lunapharm nun der Entzug der Betriebsgenehmigung. Außerdem könnten noch im Laufe des Tages personelle Konsequenzen gezogen werden.