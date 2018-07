Am Wochenende hatte die Staatsanwaltschaft die Räume des Pharmahändlers Lunapharm in Blankenfelde Mahlow durchsucht. Das Unternehmen steht im Verdacht, mit in Griechenland gestohlenen, möglicherweise unwirksamen Krebsmedikamenten gehandelt zu haben. Das Gesundheitsministerium hatte Lunapharm am Freitag die Betriebserlaubnis entzogen. Noch am selben Tag wurden bei einer Inspektion vor Ort mehrere umverpackte Arzneimittel, darunter offenbar auch Medikamente aus Griechenland gefunden. Diese waren für den deutschen Markt bestimmt und sollten nach Bayern geliefert werden.



Am Mittwoch wird sich der Gesundheitsausschuss des Brandenburger Landtags in einer Sondersitzung mit dem Pharmaskandal befassen. Dabei wird es auch um die Frage gehen, wieso das zuständige Gesundheitsamt trotz konkreter Hinweise bereits Ende 2016 nichts unternommen hat.