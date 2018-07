Sondersitzung im Brandenburger Landtag am Mittwoch

Es sind etliche Frage, die Brandenburgs Gesundheitsministerin Golze am Mittwoch beantworten muss: Dann kommt der Gesundheitsausschuss zu einer Sondersitzung zusammen. Die Ermittler prüfen derweil, ob Bestechlichkeit vorliegt. Von Ismahan Alboga

Im März 2017 soll das Unternehmen Lunapharm in Blankenfelde-Mahlow vor einer Kontrolle gewarnt worden sein. Das Brisante: Die Warnung kam laut Medienberichten von einer Mitarbeiterin des zuständigen Landesgesundheitsamtes.

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin bestätigt, dass sie den Anfangsverdacht der Bestechlichkeit in zwei Fällen prüft. Das Brandenburger Gesundheitsministerium schweigt dazu. "Wir bereiten derzeit die Ausschusssitzung vor", heißt es in einer schriftlichen Mitteilung. Gemeint ist die Sondersitzung des Gesundheitsausschusses, die auf Druck der Opposition für Mittwoch einberufen wurde. "Dort wird [Gesundheitsministerin] Diana Golze alle Fragen beantworten", so ihr Ministerium.