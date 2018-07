Zeugen nach rassistischer Attacke in Prenzlau gesucht

Nach einer rassistischen Attacke gegen einen 19-jährigen Syrer in Prenzlau (Uckermark) sucht die Polizei Zeugen. Der junge Mann war nach Angaben der Behörde am Samstagnachmittag alleine auf der Uckerpromenade unterwegs, als er von drei einheimischen jungen Männern ausländerfeindlich beleidigt wurde.



Nach rbb-Recherchen ist der Syrer an fast derselben Stelle vor einigen Wochen auch körperlich angegriffen worden. Zwei Einheimische beschimpften ihn damals zunächst fremdenfeindlich. Einer davon habe den Syrer dann mit einer Bierflasche gegen den Kopf geschlagen, hieß es damals bei der Polizei. Der Attackierte ging zu Boden und erlitt einen Nasenbeinbruch.