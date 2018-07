"Die TU Berlin ist im geringem Maße von WASET Publikationen betroffen. Wir gehen in diesen Fällen nicht von vorsätzlichem unwissenschaftlichen Handeln unserer Wissenschaftler*innen aus, und wir sind bzw. werden mit ihnen ins Gespräch kommen", schreibt Stefanie Terp, Pressesprecherin der Technischen Universität Berlin, in der schriftlichen Antwort auf die rbb-Anfrage. "Unter den Wissenschaftlern gibt es auch einige Personen, die heute nicht mehr an der TU Berlin sind." Angehörige der Technischen Universitäten hätten auch von aggressiven Anschreiben dieser Verlage per E-Mail berichtet. "Sie haben jeweils klar Position dagegen bezogen, gehen auf solche Angebote nicht ein und schulen und informieren den wissenschaftlichen Nachwuchs entsprechend", führt Terp fort. "Es besteht ein breites Problembewusstsein für derartige Praktiken."



Veröffentlichungen bei Raubverlegern wie auch die Teilnahme an deren Tagungen könne man nicht befürworten. "Wir distanzieren uns von jedweden unwissenschaftlichen Verhalten und Handeln", erklärt die Pressesprecherin. "Das Grundrecht auf Freiheit von Wissenschaft ist untrennbar mit den Gütekriterien wissenschaftlichen Arbeitens und höchsten Anforderungen an die Selbstkontrolle der Wissenschaft verbunden." Ziel sie eine breite und kontinuierliche Aufklärung in der Universität. So biete die Universitätsbibliothek der TU Berlin Workshops an, in denen es um die Identifikation seriöser wissenschaftlicher Journale gehe. Auch übernehme der Publikationsfonds nur Veröffentlichungsgebühren von Journalen beziehungsweise Verlagen, die ein Qualitätssicherungsverfahren durchlaufen hätten. Seit Einführung dieses Publikationsfonds seien keine Anträge aufgrund von Zweifeln an der Qualität des Verlags bzw. der Zeitschrift abgelehnt worden.