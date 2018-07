Alle elf staatlichen Berliner Hochschulen und Universitäten haben erstmals ihren Instandsetzungsbedarf in einem Gutachten umfassend ermitteln lassen. Am Montag wurden die Ergebnisse vorgestellt. Danach sind in den kommenden 15 Jahren zusätzlich zu den bereits eingeplanten Landesmitteln 2,3 Milliarden Euro nötig. Insgesamt summiert sich der Bedarf für Sanierungen, Neubauten und Kapazitätserweiterungen auf 3,2 Milliarden Euro.

An der Freien Universität sind es Bauten aus den 1960er und 1970er Jahren, in denen die Biochemiker und Chemiker sitzen. An der Humboldt-Universität muss das Hauptgebäude Unter den Linden überholt werden. An der Technischen Universität brauchen die Mathematiker ein Ersatzhaus. Außerdem müssen in vielen anderen Hochschulbauten der veraltete Brandschutz, Schadstoff- und Fassadensanierungen angegangen werden.

Allein für die Sanierung von FU und TU mit jeweils 30.000 Studierenden sind 810 beziehungsweise 757 Millionen Euro veranschlagt. An den Fachhochschulen und den künstlerischen Hochschulen geht es meist um zwei- oder dreistellige Millionenbeträge. Die Gutachter bezogen den Zustand von insgesamt rund 460 Gebäuden ein.