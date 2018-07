Bild: dpa/Maurizio Gambarini

Schnellere Vermittlung - Senat plant Zentralstelle für Wohnungs- und Obdachlose

17.07.18 | 17:00 Uhr

Tausende Menschen leben in Berlin ohne eine feste Unterkunft – Tendenz steigend. Der Senat will nun wohnungslose Menschen besser in Unterkünfte vermitteln. Dazu wurde ein Projekt beschlossen, mit dem Verwaltungsabläufe verändert werden sollen.

Wohnungslose Menschen in Berlin sollen künftig leichter eine angemessene Bleibe finden. Der Senat will dazu ein neues gesamtstädtisches Konzept entwickeln, wie Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Dienstag mitteilte. Kernpunkt ist demnach der Aufbau einer Datenbank mit allen zur Verfügung stehenden Unterkünften. Diese sollen bestimmte Qualitätsstandards erfüllen. Ziel ist es dann, Familien in Not oder einzelnen Personen über eine zentrale Stelle sehr schnell eine Unterbringung anzubieten, die ihren Bedürfnissen entspricht und die auch menschenwürdig ist.

Aktuell sind in den Bezirken laut Sozialverwaltung knapp 37.000 Menschen ohne festen Wohnsitz in Notunterkünften untergebracht, darunter etwa 6.500 anerkannte Asylbewerber. Es handelt sich um 20.576 Haushalte, darunter gut ein Fünftel mit Kindern. Hinzu kommen Obdachlose, die direkt auf der Straße leben. Sie werden offiziell bislang nicht gezählt, Fachleute gehen von 4.000 bis 10.000 aus.

Unterbringung bisher Bezirkssache

Ziel des Projektes sei es, alle bedürftigen Menschen - ganz gleich, ob ihre Berechtigung auf dem Sozialgesetzbuch II, XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz basiert - in qualitätsgeprüfte und bedarfsgerechte Unterbringungen zu vermitteln. Dazu soll eine zentrale gesamtstädtische Kapazitäten- und Belegungssteuerung eingeführt werden, sagte Breitenbach. Bislang lag die Unterbringung von obdach- und wohnungslosen Menschen unter anderem in den Händen der Bezirke.



Breitenbach verwies auf Prognosen, wonach in den kommenden Jahren in Berlin etwa 47.000 Menschen ohne feste Bleibe untergebracht werden müssen. Hauptproblem dabei ist der Mangel an geeigneten Unterkünften. Hinzu kommen unübersichtliche Zuständigkeiten zwischen Land, Bezirken oder etwa dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Folge: Betroffene leben teils in "elenden Unterkünften", und das über längere Zeit, wie Breitenbach sagte. Daher wolle der Senat neue Wege gehen und 2020 damit beginnen, das neue Konzept umzusetzen.

Polnische Sozialarbeiter sollen Obdachlosen in Berlin helfen

In den letzten Jahren stieg zudem die Zahl an Obdachlosen vor allem aus Polen. Seit kurzem kümmern sich polnische Sozialarbeiter um sie. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gebe es nun erste Kontakte zu den Helfern, teilte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Dienstag mit. Sie machte deutlich, dass der Berliner Senat Wert auf Absprachen legt, die es bislang noch nicht gibt. "Wir möchten, dass wir uns an einen Tisch setzen und darüber sprechen, was man machen kann", sagte sie. Daher habe sie einen Brief an die polnische Botschaft geschrieben. Die Unterstützung sei willkommen, aber: "Die Spielregeln für den Umgang mit Wohnungslosen in dieser Stadt bestimmen immer noch wir." Vor etwa einem Monat hatte die polnische Botschaft bestätigt, dass das Parlament in Warschau Geld freigegeben hat, mit dem die karitative Stiftung "Barka" bis zu sechs Sozialarbeiter für Berlin anstellen kann. Diese sollen die polnischen Obdachlosen in erster Linie dazu bewegen, in ihre Heimat zurückzukehren.



Sendung: Inforadio, 17.07.2018, 19:30 Uhr