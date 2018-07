Helmut Krüger Potsdam Montag, 30.07.2018 | 19:49 Uhr

Die Behörde hat sich nicht in zwei oder drei Jahren so erfunden, auch nicht in 10 Jahren, ihre Strukturen sind teilweise älter und langlebiger als 1989/90. Alles, was AN ÄNDERUNG auf Geheiß eines Ministeriellen entstanden ist, dafür muss dann eben dieser Mensch die Verantwortung übernehmen. Hier aber gab es keine Änderung an den Strukturen.



Diese Gesellschaft wäre gut beraten, zwischen Vergangenheit in zeitlicher Hinsicht und wirkungsmäßiger Hinsicht zu unterscheiden. Dadurch, dass etwas zeitlich in der Vergangenheit liegt, heißt dies keineswegs, dass es auch wirkungsmäßig vergangen wäre.



Das Beste ist Aufklärung und DANACH dann eine Veränderung von Strukturen.