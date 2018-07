Mike Bischoff, Fraktionsvorsitzender der SPD im brandenburgischen Landtag, bekennt sich zu rot-rot. "Insgesamt läuft die Koalition recht gut, fair sachlich", sagte er im Sommerinterview des rbb-Nachrichtenmagazins Brandenburg aktuell.



"Wir haben nach neun Jahren gemeinsame Regierung immer noch gemeinsame Ziele. In der Bildung zum Beispiel eine ganz klare gemeinsame Linie."



Natürlich habe, so Bischoff, jeder Partner seine eigenen Schwerpunkte. Die SPD setze stärker auf das Thema innere Sicherheit: "Das ist so, das wird auch so bleiben."