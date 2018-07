rbb Video: Brandenburg aktuell | 22.07.2018 | Michael Schon | Bild: rbb

Sommerinterview | Ursula Nonnemacher (Grüne) - "So fahren wir unsere parlamentarische Demokratie an die Wand"

22.07.18 | 09:00 Uhr

Rechtspopulistische Positionen in der eigenen Partei, ein verschärftes brandenburgisches Polizeigesetz - dem erteilt Grünen-Fraktionschefin Nonnemacher im rbb-Sommerinterview eine Absage. Für mögliche Koalitionen nach der Landtagswahl zeigt sie sich hingegen weitgehend offen.



Die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im brandenburgischen Landtag, Ursula Nonnemacher, hat Kritik zurückgewiesen, wonach ihre Partei angesichts wechselnder Koalitionspartner und politischer Kompromisse zunehmend ihr Profil verliere. "Wir haben eine Stimmung, dass der Kompromiss immer der Verrat ist", sagte sie im Sommerinterview des rbb-Nachrichtenmagazins Brandenburg aktuell. "So fahren wir unsere parlamentarische Demokratie an die Wand." Die Politik lebe zwar davon, dass Parteien für ihre Themen stünden, so Nonnemacher. Parteien müssten aber ebenso kompromissfähig sein. '"Wenn man an vielen Landesregierungen beteiligt ist, dann muss man natürlich Kompromisse machen, muss man natürlich auch Realpolitik betreiben", sagte Nonnemacher. Die Grünen sind derzeit in acht Bundesländern an der Regierung beteiligt – darunter sind sowohl Koalitionen mit SPD und Linken als auch mit CDU und FDP.

Absage an rechtspopulistische Äußerung

Laut Nonnemacher sind die Grünen nach der Landtagswahl in Brandenburg im kommenden Jahr bereit, Gespräche über eine Regierungsbildung zu führen. Dies gelte für die CDU, aber auch für SPD oder Die Linke. "Wir sind prinzipiell bereit, Verantwortung zu übernehmen", sagte die Grünen-Fraktionschefin. Meinungsumfragen zufolge ist es derzeit unwahrscheinlich, dass Zweierbündnisse eine Mehrheit zur Regierungsbildung in Brandenburg erreichen könnten.

Rechtspopulistischen Positionen in ihrer Partei erteilte Nonnemacher eine Absage. So kritisierte sie den Tübinger Grünen-Oberbürgermeister Boris Palmer für einen Facebook-Post, in dem er die Befürwortung privater Seenotrettung im Mittelmeer als "Menschenrechtsfundamentalismus" bezeichnet hatte. Sie missbillige diese Äußerung. "Das ist nicht die Position unserer Partei. Ich lehne das vehement ab."

Sehr starke Vorbehalte gegen Schröters Entwurf für Polizeigesetz

Nonnemacher warnte davor, der Politik der AfD hinterherzulaufen. "Man muss dem ganz klar etwas entgegensetzen und eine Trennlinie ziehen", sagte Nonnemacher etwa im Hinblick auf die AfD im brandenburgischen Landtag. "Und man muss eine Politik machen, die die richtigen Sorgen, das was die Menschen beschäftigt, ernst nimmt", fügte sie hinzu. Als Beispiele nannte Nonnemacher etwa die medizinische Versorgung, bezahlbare Mieten, Bahn- und Busangebote oder die Sicherung der Renten. Kritik übte die Grünen-Politikerin auch am Entwurf für ein neues Polizeigesetz in Brandenburg. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Politik für Gefühle machen, sondern dass wir rationale Politik machen, die sich an Fakten ausrichtet", sagte die Politikerin. Die Pläne von Innenminister Schröter (SPD) griffen stark in die Bürger- und Freiheitsrechte ein. Das gelte besonders für die so genannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung für Computer und Mobiltelefone sowie für die elektronische Fußfessel für Gefährder. "Wir haben sehr starke Vorbehalte gegen das, was Minister Schröter im Entwurf vorgelegt hat", sagte Nonnemacher. Da der Minister seine Vorschläge zudem nicht innerhalb der eigenen Koalition abgestimmt habe, gefährde er die Stabilität der Landesregierung.

