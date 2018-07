Berlins AfD-Fraktionschef Pazderski hält nichts von Milieuschutzgebieten oder der Mietpreisbremse - er will Berliner ermutigen, Wohnungen von landeseigenen Unternehmen zu kaufen. Im Abendschau-Sommerinterview wies er zudem Kritik an seiner Partei zurück.

Georg Pazderski, Fraktionsvorsitzender der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus, weist kurz vor dem Christopher Street Day in Berlin die Kritik zurück, seine Partei lehne homosexuelle Lebenspartnerschaften ab. "Wir haben natürlich nichts gegen Homosexuelle, aber man muss auch sagen, der Kern eines Landes ist eben die Familie und die muss besonders gefördert werden, weil sie den Bestand des Staates sichert", sagte Pazderski im Sommerinterview der rbb-Abendschau. Er stellte sich am Freitag den direkten Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Auf eine Zuschauerfrage nach der Position der AfD zu Kita-Beiträgen sagte Pazderski, natürlich müssten Kita-Plätze bereitgestellt werden. Gleichzeitig müssten Eltern aber auch die Chance haben, ihre Kinder zu Hause zu erziehen und auch dafür finanzielle Unterstützung bekommen.

Pazderski selbst schließt nicht aus, im kommenden Jahr erneut für den Bundesvorsitz seiner Partei zu kandidieren. "Ich bin durchaus noch gewillt, in meinem Alter Politik zu tun. Und ich will mich so in die AfD einbringen, wie es notwendig ist und wie ich es für richtig halte." Pazderski hatte im vergangenen Jahr für den Bundesvorsitz kandidiert, konnte sich aber gegen Alexander Gauland und ostdeutsche Landesvorsitzende nicht durchsetzen.

Mit Blick auf die Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen im nächsten Jahr sagte Pazderski, die AfD müsse für sich die Frage beantworten, ob sie eine Volkspartei werden wolle, "oder ob die AfD in ihrem Ghetto bei 10, 12, 14 Prozent bleiben will." Deshalb müssten auch die ostdeutschen Landesverbände entscheiden, ob sie langfristig regierungsfähig sein wollen oder nicht.

Das vollständige Interview können Sie oben im Beitrag sehen.