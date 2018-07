Die Anzahl der Moscheen in Berlin ist seit 2006 um mehr als ein Fünftel gestiegen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie. Sie setzt sich auch mit dem Problem der Radikalisierung in Moscheen auseinander.

In Berlin gibt es aktuell 98 Moscheen und islamische Gebetsräume. Das sind etwa 20 mehr als noch vor zwölf Jahren. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Studie des Berliner Senats über "Islamisches Gemeindeleben in Berlin" hervor. Im Stadtbild ist das kaum sichtbar, denn reguläre Moscheebauten sind weiter die Ausnahme – es gibt nur sieben davon. Seit der Vorgängerstudie im Jahr 2006 wurden drei neue Moscheebauten in der Hauptstadt eingeweiht, drei weitere sind in Planung.

"Die meisten Gebäude sind weiterhin sogenannte Hinterhofmoscheen", sagte Studienautorin Riem Spielhaus vom Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa. 91 dieser umfunktionierten Räume zählten die Autoren. Schätzungen zufolge leben in Berlin zwischen 250.000 und 300.000 Muslime. Rund jeder fünfte ist Mitglied einer Gemeinde.