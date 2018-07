Zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober wird es in Berlins Mitte von Ortsschildern nur so wimmeln: Jede Gemeinde in Deutschland soll mit ihrem gelben Schild vertreten sein, das dann auch betreten werden kann: 11.400 Ortsschilder in einer langen Reihe auf dem Boden - vom Hauptbahnhof bis zum Potsdamer Platz, mit einem kleinen Schlenker über die Straße des 17.Juni.