Der Neuköllner Jugendstadtrat, Falko Liecke (CDU), hat Eltern vor privaten Dienstleistern bei der Suche nach einem Kitaplatz in Berlin gewarnt. In Neukölln seien mehrere Anträge eines Leipziger Unternehmens eingegangen, das mit einem hundertprozentigen Erfolg bei der Suche nach einer Wunschkita werbe, sagte Liecke am Dienstag. "Kein einziger dieser Anträge konnte überhaupt bearbeitet werden", teilte der Jugendstadtrat mit. Und das obwohl das Unternehmen nach eigenen Angaben bis zu 270 Euro für seine Dienstleistungen verlange.