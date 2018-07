Danach bezogen mehr als 40.000 Personen Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. In Berlin lag der Rückgang gegenüber dem gleichen Zeitpunkt des Vorjahres bei 38 Prozent und in Brandenburg bei 15 Prozent.

Der überwiegende Teil der Leistungsberechtigten kommt in beiden Bundesländern aus Asien. In Berlin traf das der Erhebung zufolge auf 62 Prozent zu, in Brandenburg auf 40 Prozent der erfassten Personen. Dabei waren in Berlin die Länder Afghanistan und Irak und in Brandenburg Afghanistan und der Iran am stärksten vertreten. Die zweitgrößte Gruppe der Leistungsberechtigten stammte aus Europa, überwiegend aus der Russischen Föderation.