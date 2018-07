Zahl der Reichsbürger in der Region gestiegen

Ihre Ideologie klingt in den Ohren der meisten Menschen absurd: Die Bundesrepublik Deutschland sei kein rechtmäßiger Staat. Dennoch nimmt die Zahl der Reichsbürger weiter zu. Besonders in Brandenburg hat die Bewegung Zulauf.

Sie lehnen den Staat ab, erkennen seine Organe nicht an und halten sich nicht an dessen Gesetze – und sie sind offenbar nicht von ihrem Weg abzubringen. Die Zahl der Reichsbürger in Berlin hat erneut zugenommen.

Bis Ende März seien bislang 550 Anhänger der Reichsbürgerbewegung bekannt gewesen, antwortete die Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber. 130 davon wurden als Rechtsextremisten eingestuft. 2017 waren es noch 500 Reichsbürger, im Jahr davor lag die Zahl bei 400.

In Brandenburg sind den Behörden etwa 600 Reichsbürger bekannt. Im kürzlich erschienenen Verfassungsschutzbericht zum Jahr 2017 hieß es, die Zahl sei noch einmal stark gestiegen - von 440 auf 560. Bundesweit sind es bereits rund 18.000.