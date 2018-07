Im NSU-Prozess ist die Hauptangeklagte Beate Zschäpe wegen zehnfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht München stellte zudem eine besondere Schwere der Schuld fest - damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen. Damit folgte das Gericht weitgehend dem Antrag der Bundesanwaltschaft. Eine Sicherungsverwahrung wurde nicht angeordnet.

Zschäpe hatte fast 14 Jahre lang mit ihren Freunden Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Untergrund gelebt. In dieser Zeit ermordeten die beiden Männer neun Gewerbetreibende türkischer oder griechischer Herkunft und eine deutsche Polizistin, zudem verübten sie zwei Bombenanschläge in Köln mit Dutzenden Verletzten. Zwar gibt es keinen Beweis, dass Zschäpe an einem der Tatorte war. Die Anklage hatte Zschäpe allerdings eine maßgebliche Rolle bei der Tarnung des Trios zugeschrieben und argumentiert, Zschäpe habe "alles gewusst, alles mitgetragen und auf ihre eigene Art mitgesteuert und mit bewirkt".

Aus Anlass der Urteilsverkündung sind am Mittwoch bundesweit Kundgebungen geplant, so auch am Nachmittag in Berlin am Platz der Luftbrücke. Die Initiatoren kritisieren, die NSU-Verbrechen seien noch nicht vollständig aufgeklärt. Die Berliner Demo hat die Überschrift "Kein Schlussstrich" und wird vom Berliner Bündnis gegen Rechts organisiert.

Vor dem Urteil im NSU-Prozess haben sich vor dem Oberlandesgericht München etliche Demonstranten versammelt. Sie hielten Transparente mit Aufschriften wie "Wieviel Staat steckt im NSU?".