"Charmante und helle Wohnung in Berlin-Mitte. Mittendrin und trotzdem ruhig. Vor der Tür Restaurants, Cafés und Bars." Diese Bleibe, ideal für ein Pärchen, komplett eingerichtet mit Espressomaschine und Dampfbackofen, kann man bei Airbnb für 90 Euro pro Nacht mieten. Ganz legal und mit Genehmigung des Bezirksamts.

Ferienwohnungen in Berlin müssen registriert sein. Bereits seit Mai dieses Jahres gilt diese Regelung, am 1. August endet eine Übergangsfrist. Seit heute wird ein Bußgeld fällig. Doch zum Antrag auf Registrierung hat diese Regelung bisher nur einen Bruchteil der Ferienwohnungs-Anbieter angeregt, wie unsere Auswertung von Daten aus den Bezirken zeigt.

Viele sind wohl Karteileichen, aber mehr als die Hälfte davon hat im Jahr 2018 mindestens schon einmal einen Gast beherbergt. In der rbb|24-Datenauswertung haben wir alle aktiven 13.741 Angebote untersucht. Erkennbar sind sie daran, dass die Gastgeber eine Bewertung erhalten haben. Airbnb selbst legt seine Buchungsdaten nicht offen.

Nach Schätzungen des Senats werden in Berlin 20.000 bis 30.000 Wohnungen oder Zimmer als Ferienunterkünfte vermietet. Viele davon vermittelt die Buchungsplattform Airbnb. Laut des unabhängigen Datenportals Inside Airbnb werden allein über diese Seite 26.000 Unterkünfte in der Hauptstadt angeboten.

Wer nur ein Zimmer oder weniger als die Hälfte der Wohnung zur Vermietung anbietet, kann sich gebührenfrei beim Bezirksamt registrieren lassen. Das gilt übrigens auch für Wohnungstauscher - selbst, wenn dafür kein Geld fließt. Anbieter kompletter Wohnungen brauchen von nun an eine kostenpflichtige Genehmigung. Wer selbst der Mieter ist, muss auch den Mietvertrag vorlegen - und dort ist in den meisten Fällen die Untervermietung ausgeschlossen. Genaue Informationen gibt es auf der Webseite des Landes Berlin.

Der Senat hatte die neuen Regelungen im März 2018 beschlossen, zum 1. Mai traten sie in Kraft. Nun ist die drei Monate lange Übergangsfrist abgelaufen, ab sofort müssen nicht-registrierte Vermieter mit Bußgeld von bis zu 500.000 Euro rechnen.

Hinweis: Sollte die interaktive Karte nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte im Feld "Externer Inhalt" aus "Inhalte laden"

Die Airbnb-Gäste konzentrieren sich dabei vor allem auf die beliebten Innenstadtbezirke, die auch am stärksten von steigenden Mieten betroffen sind: Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Pankow und Neukölln. Während in Prenzlauer Berg viele komplette Wohnungen angeboten werden, überwiegen in Neukölln die Zimmer.