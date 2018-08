Der Bund lehnt einen sechsspurigen Ausbau der Autobahn A24 zwischen Dreieck Havelland und Neuruppin ab. Das geht aus einer Antwort von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auf einen Protestbrief des Ostprignitz-Ruppiner Landrats, Ralf Reinhardt (SPD), hervor. Zuerst berichtete die "Märkische Allgemeine Zeitung" am Donnerstag.

Kritik an vierspurigem Ausbau der A24

Minister Scheuer ließ wissen, der Bund sei an das Planfeststellungsverfahren nicht gebunden. Dieses Baurecht sei nicht als Baupflicht zu verstehen. Im Schnitt würden 45.000 Fahrzeuge pro Tag in dem Bereich gezählt. Erst bei mehr als 60.000 Fahrzeugen kämen sechs Spuren in Frage.

Bis 2022 lässt der Bund die A24 von privaten Investoren erneuern - vierspurig.