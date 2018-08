Der Bau eines sogenannten Abschiebegewahrsams für Gefährder im Berliner Stadtteil Lichtenrade ist kurz vor der Fertigstellung. Das teilte der Senat am Dienstag mit.



Voraussichtlich am 22. September soll die Einrichtung dann an die Innenverwaltung übergeben werden und dann auch sofort nutzbar sein, wie der der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag mitteilte. Es sei aber nicht geplant, dort auch einen zentralen Standort für Gefährder aus anderen Bundesländern zu schaffen, betonte Mülller.