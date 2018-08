dpa/Matthias Balk Audio: Inforadio | 15.08.2018 | Irina Grabowski | Bild: dpa/Matthias Balk

Kehrtwende in Brandenburgs Asylpolitik? - Nach Afghanistan-Abschiebungen bleiben viele Fragen offen

15.08.18 | 12:54 Uhr

Drei Menschen sind am Dienstag überraschend aus Brandenburg nach Afghanistan abgeschoben worden. Über die Hintergründe dieser Entscheidung ist nur wenig bekannt. Das ruft Kritiker auf den Plan – in der Opposition, aber auch in eigenen Reihen.

Die Abschiebung von drei abgelehnten Asylbewerbern aus Brandenburg nach Afghanistan hat eine neue Grundsatzdebatte über Abschiebungen in Krisengebiete ausgelöst. Der Fraktionschef der Grünen im Brandenburger Landtag, Axel Vogel, sagte im rbb, es sei fragwürdig, Menschen nach Afghanistan abzuschieben. Die Situation dort sei höchst angespannt. Die rot-rote Landesregierung in Brandenburg habe Spielräume, diese Ausweisungen zu verhindern. Sie habe die Abschiebungen zuletzt aber auf Asylbewerber ausgeweitet, die in Deutschland keine Arbeit gefunden und keine Ausbildung begonnen haben. "Das geht weit über das hinaus, was die Mehrzahl der anderen Bundesländer akzeptiert", so Vogel. Den Vorstoß des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU), auch abgelehnten Asylbewerbern durch ein neues Zuwanderungsgesetz eine Bleibeperspektive zu geben, nannte Vogel einen "guten Weg". Er erwarte von der Landesregierung, dass sie diese Initiative unterstützt.

Mehr zum Thema dpa Sammelabschiebung via München - Drei Menschen aus Brandenburg nach Afghanistan abgeschoben

Kritik aus eigenen Reihen

Kritik an den Abschiebungen kam allerdings nicht nur aus Opposition. Auch der Koalitionspartner Die Linke in der brandenburgischen Landesregierung lehnt Abschiebungen nach Afghanistan grundsätzlich ab. Die Landesvorsitzende, Anja Mayer, sagte am Dienstag, sie erwarte, dass die Entscheidungen durch die zuständigen Ausländerbehörden in Cottbus und Oberhavel nochmals geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden sollen. Die asylpolitische Sprecherin der Brandenburger Linken, Andrea Johlige, reiste am Dienstag nach München, um an einer Demo gegen die Sammelabschiebungen teilzunehmen. Sehr kritisch äußerte sich auch die Landesintegrationsbeauftragte Doris Lemmermeier. Sie teilte mit: "Ich bin schockiert, dass aus dem Land Brandenburg Geflüchtete, die hier Schutz gesucht haben, nach Afghanistan abgeschoben werden. Afghanistan ist kein sicheres Land. Es gibt dort auch keine sicheren Zonen. Das ist ein Mythos, mit dem Abschiebungen gerechtfertigt werden. Anschläge bestimmen das Leben, Menschen werden bedroht und getötet. Die Menschen leben seit Jahren in Unsicherheit und Angst."

Trotz Suizidgefährdung abgeschoben?

Details, warum die drei Asylbewerber aus Brandenburg abgeschoben wurden, sind noch immer nicht bekannt. Ein Sprecher des brandenburgischen Innenministeriums sagte der Nachrichtenagentur AFP, zwei der drei Abgeschobenen seien verurteilte Straftäter, bei einem habe es an der Integrationsbereitschaft gemangelt. Die Anwältin eines der drei Afghanen schreibt auf ihrer Facebook-Seite über ihren Mandanten: "Er ist kein Straftäter oder Gefährder. Er befindet sich noch im Erstverfahren. Sein Asylantrag wurde zwar vom Bundesamt abgelehnt, aber dagegen haben wir geklagt. Über die Klage ist noch nicht entschieden worden." Außerdem sei ihr Mandant psychisch sehr labil, sei wegen eines Suizidversuchs sogar bereits in stationärer Behandlung gewesen. Er sei vor den Taliban aus Afghanistan geflüchtet. Diese hätten seinen Vater ermordet und erst im Mai 2018 erneut seine Familie angegriffen. Vor diesem Hintergrund ist für die Anwältin die Abschiebung nicht nachvollziehbar.

Bundesregierung sieht kein generelles Abschiebungshindernis

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) betonte dagegen, es gebe derzeit kein generelles Abschiebungshindernis nach Afghanistan. Er verwies auf eine aktualisierte Bewertung der Bundesregierung. An Bord des Abschiebefluges vom Flughafen München, der inzwischen in Kabul eingetroffen ist, waren 46 Afghanen, davon dem Bundesinnenministerium (BMI) zufolge 22 rechtskräftig verurteilte Straftäter. Laut BMI beteiligten sich an der Rückführungsmaßnahme Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland und Sachsen. Mehrere hundert Menschen protestierten in München gegen die Abschiebungen.

Sendung: Inforadio, 15.08.2018, 10:05 Uhr